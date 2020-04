¿Quién puede regresar a trabajar este 14 de abril?

Tras las vacaciones de Semana Santa, a partir de este martes 14 de abril los trabajadores de actividades no esenciales pueden volver a sus puestos de trabajo en un regreso escalonado, y con una serie de medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus.

Es decir, regresan las condiciones originales del estado de alarma aplicado el pasado 14 de marzo. Se mantienen las mismas condiciones de confinamiento que se vienen aplicando desde entonces. En cuanto a la normalidad laboral, dependerá de las recomendaciones de las autoridades sanitarias y científicas.

El estado de alarma, que se aprobó el pasado 14 de marzo con motivo de la crisis del coronavirus se ha prolongado hasta el 26 de abril. Ahora, regresamos a las mismas condiciones del Estado de Alarma que se aplicó el pasado 14 de marzo, es decir desde el principio. Sigue sin estar permitida la apertura de bares y establecimientos de restauración, discotecas, instalaciones culturales, de ocio, recintos deportivos, parques de atracciones y auditorios. Sigue la prohibición de las verbenas, desfiles, fiestas populares y manifestaciones folclóricas en recintos abiertos y vías públicas.

Entre los sectores que pueden volver a trabajar, están la construcción y la industria, el comercio minorista, y el de las líneas de producción no relacionadas con los servicios básicos También pueden volver a funcionar, aquellas empresas que no figuren entre las actividades prohibidas por el Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo, y no tengan recursos para que se trabaje a distancia. Todas deben respetar las medidas de seguridad para evitar la propagación del virus.

Las empresas o establecimientos con atención al público deben "implementarse" las medidas para "minimizar el contacto" entre empleados y clientes. El aforo máximo deberá permitir cumplir con el requisito de distancia interpersonal. Mínimo un metro, lo óptimo, dos metros.

Las medidas deberán cumplir con:

— La distancia inter-persona. Todo el público, incluido el que espera, debe guardarla.

— La empresa debe facilitar equipos de protección individual cuando los riesgos no puedan evitarse, o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos.

— Los equipos de protección individual deberán ser adecuados a las actividades y los trabajos a desarrollar.

Sanidad ha elaborado una guía con las pautas recomendables para poder hacer frente al coronavirus en la vuelta al trabajo. Entre otras recomienda, la entrada al trabajo de manera escalonada, la reducción de los turnos, el cierre de áreas comunes, el mantenimiento de la distancia de seguridad entre empleados y facilitar el lavado de manos. Para los uniformes de trabajo o similares, sanidad recomienda embolsarlos y cerrarlos para el trasladado hasta donde se haga su lavado. Para lavar la ropa, el consejo es utilizar una temperatura de entre 60 y 90 grados.

El Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, enumera el listado de las profesiones y actividades que pueden volver a trabajar.

Recordemos que durante el Estado de Alarma, solo se puede salir para la realización de:

- Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.

- Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

- Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.

- Retorno al lugar de residencia habitual.

- Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

- Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.

- Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

- Cualquier otra actividad de análoga naturaleza.

Estas actividades se deben realizar de manera individual, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o causa justificada.