En torno al contagio de coronavirus en la Comunidad Valenciana

Aun sin poner en duda que la causa de la propagación del virus entre la población sea el contagio directo, y sin poner en duda que las medidas de confinamiento son las correctas, quisiera constatar algunas consideraciones:

Es indudable que a comienzos de marzo hubo múltiples actos donde la población valenciana se juntó en la ciudad de Valencia en gran número de personas, tal como pudimos observar aquellos días. Actos tales como la Crida, las mascletás en los primeros días de marzo, la concentración de cientos de aficionados a las puertas de Mestalla para animar a su equipo y sobre todo los varios eventos del domingo 8 de marzo, entre otros la Manifestación Feminista, el acto reivindicativo de la comarca de la Serranía con el lema "Hilando Vidas", pasacalles de comisiones falleras, la mascletá del mismo día 8, entre otros, más el deambular de la gente por la ciudad por motivos de paseo y entretenimiento. A ello habría que unir el éxodo de población del centro de la península a las poblaciones de costa de Valencia y Alicante en los primeros días de la pandemia que incrementó en varios miles de personas el número de la población.

Sin embargo, a día de hoy, podemos constatar que la incidencia de la infección del coronavirus es sensiblemente inferior en la Comunidad Valenciana a la que se está dando en muchas de las otras Comunidades Autónomas del País. Sin fijarnos en Cataluña y Madrid, con muchísimos más casos que en la Comunidad Valenciana, lógico por número de habitantes, La Rioja cuadriplica el número de casos de contagio por cada cien mil habitantes respecto a los de la Comunidad Valenciana, las dos Castillas lo triplican, y muchas lo doblan como el País Vasco o Aragón. Tan solo por detrás de la Comunidad Valenciana, con números menores están Murcia, Andalucía y los dos archipiélagos, curiosamente comunidades con un tiempo atmosférico más benigno que las demás. Solo por el norte tienen menos índice de infección Cantabria y Asturias.

Pienso que dado el carácter festivo y reivindicativo de nuestra población, salvo en las Comunidades de Madrid o Cataluña, no debió haber más movilidad de personas que en la nuestra en aquellos primeros días de marzo y sin embargo, y no obstante, repito, somos de las comunidades menos afectadas. De hecho autoridades como el Presidente y la Vicepresidenta de la Comunidad, o el Alcalde de Valencia y gran parte de su equipo de concejales, estuvieron en muchos de los actos mencionados y no me consta que se hayan contagiado como sí ha ocurrido en otros territorios.

Otro dato más, a tener en cuenta, es que el número de infectados y fallecidos en residencias de la Comunidad Valenciana dispara los cifras. Si no, aún serían más halagüeñas. Sin embargo, representa a la población con más escasa o nula movilidad y presencia en las calles durante los eventos de principios marzo, precisamente, por su estilo de vida, sin salir a la calle la mayoría de ella y con poco contacto con el resto de la población salvo cuidadores y familiares.

Podría pensarse que a nivel sanitario en la Comunidad Valenciana se estuviera llevando mejor el tema que en otros lugares, hoy por hoy sería difícil de constatar. Sin embargo, tengo mis dudas sobre que las causas de la propagación del coronavirus sea debida a los muchos eventos que hubo por aquellos días en nuestra Comunidad. No digo que no pueda ser, pero los datos sociológicos comparativos con otras comunidades hoy en día no lo avalan con claridad.