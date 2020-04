Eixirem avant

La pandèmia del coronavirus ens ha demostrat la fragilitat de l'ésser humà i l'escassa capacitat dels governs per a combatre de forma ràpida i efectiva l'expansió d'este tipus de malalties infeccioses.

Quan encara estem en ple estat d'alarma, quan encara no sabem en quin moment entrarem en la fase d'una certa normalitat, sí que crec que podem extraure algunes conclusions generals.

És evident que des de l'onze de març res és ja igual. Cap ciutadà, cap país, ni del Primer ni del Tercer Món, està lliure de veure's immers en una pandèmia, en un tsunami víric com el que ara ens toca viure i patir.

El confinament, no obstant, ha posat de manifest la capacitat de resistència de la gent, la voluntat de la població de seguir al peu de la lletra les recomanacions de les autoritats, però sobretot ens ha ensenyat la força i la constància social per a superar tots els entrebancs que ha plantejat i que encara seguirà plantejant-nos els efectes del coronavirus.

La societat valenciana, com en general l'espanyola, ha demostrat un elevat grau de maduresa. Els carrers buits i en silenci contrasten amb les cases plenes de vida, de vitalitat, d'energia. Res s'ha paralitzat del tot. El cor social ha continuat bategant, més a poc a poc, sí, però sense parar.

Quan d'ací a unes setmanes recuperem gradualment la normalitat, ens adonarem de tot allò que hem fet, inimaginable fa un mes, i de la capacitat de resposta que hem tingut, individualment com, sobretot, col—lectivament. També descobrirem, si no ho hem fet ja, la nostra fragilitat i la necessitat de reforçar les actuals estructures polítiques, econòmiques i socials per a suportar situacions de crisi com esta.

S'obri un nou temps postcoronavirus, un temps que caldrà assimilar i analitzar per a afrontar un futur, ara per ara, incert. Les institucions hauran de replantejar-se —també nosaltres— com prestar un millor i eficaç servici a la societat, com aprofitar més i millor les nostres capacitats en benefici de la comunitat i, finalment, com gestionar els nous desafiaments que es presenten en el futur.

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua no ha sigut aliena a la situació de la crisi provocada pel COVID-19. Acadèmics i funcionaris han estat operatius des de casa amb les ferranentes i les tecnologies disponibles per a no frenar l'activitat, i així minimitzar l'impacte de l'estat d'alarma. També en això, des de l'AVL, hem volgut posar de manifest el nostre grau de responsabilitat i de compromís amb la societat valenciana. Eixirem avant.