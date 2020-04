Encauats i rebent boles

El maleït coronavirus ha fet que ens mantigam encauats en una quarantena previsora, la majoria de la població, a fi de no contagiar-nos d'eixa malaltia, o que els contagiats no l'apeguen a ningú, si pot ser. "Encauar" significa 'ficar, amagar dins d'un cau o amagatall', 'ficar-se en un cau', "El gos ha encauat un conill", "He vist com la llebre s'ha encauat", però el Diccionari normatiu valencià estén, explícitament, el sentit de "encauar"/"encauar-se", per a persones, 'tancar-se, recloure's en un lloc apartat', "S'ha encauat en la seua habitació i no vol saber res de ningú". "Estem encauats fins que desaparega la passa del Covid-19".

En estos dies d'encauament, d'enclaustrament, de quarantena, rebem i circulen per whatsapps, xarxes socials, alguns mitjans de comunicació, etc., moltes notícies falses, fake news (diuen ara), mentires pures i dures, rumors, amb la intenció i finalitat de crear un clima d'inestabilitat que provoque i tombe el Govern d'Espanya i, si poguera ser, el sistema democràtic i de llibertats que tenim, actitud molt pròpia de feixisme i nazisme d'ací i d'allà. Tot molt miserable i roín. Com que vostés també en deuen estar ben assabentats, no cal que me'n referisca a cap, de les falsetats propagades. Tornem a les qüestions de llengua, ja que esta columneta va d'això, principalment, sense deixar-nos les boles que rebem i que circulen per ahí. En valencià, a la mentira, també l'anomenem, col—loquialment, "bola", vocable que la majoria de diccionaris registren en eixe sentit. I especialment a allò que en castellà diuen "bulo", 'notícia falsa propalada amb amb alguna finalitat', "No em crec res d'això que ha dit Eric, només diu que boles", "Fa uns quans dies algun miserable va escampar que Pedro Duque, botant-se la quarantena, havia anat a l'hospital de Dénia. Menuda bola!, si no va eixir de Madrid!" Està bé que gastem la sinonímia, entenent i sabent interpretar les notícies falses, els rumors i, fins i tot, les fake news, però acollim també les boles, no per a dir-ne. Això mai. Però sí per a usar-les en el nostre vocabulari. I tornem les boles, amb veritats confirmades.