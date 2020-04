El ejemplo de las víctimas del terrorismo

Cada día, desde hace más de un mes, hay miles de familias destrozadas por culpa del coronavirus. Familias que ni siquiera pueden despedir a sus fallecidos ni enterrarlos dignamente. Vivimos una emergencia nacional descomunal, una tragedia cuyas consecuencias económicas y sociales también son dramáticas. Convivir día tras día con cifras de cientos de muertos, de muertos en soledad, se hace insoportable. Además de sentirnos tristes, frustrados y angustiados, empiezan a reinar el desánimo y la desesperanza. Ahora bien, incluso en las circunstancias más adversas hay personas que nos demuestran que los malos pronósticos también se equivocan: aun teniéndolo todo en contra, nuestro destino no está escrito. Esta es una lección que podemos extraer de las víctimas del terrorismo españolas, quienes nunca nos hemos rendido ante la adversidad. Escribo estas líneas con el ánimo de que todas las personas afectadas por el COVID-19 encuentren un halo de esperanza entre tanto sufrimiento.

Las víctimas del terrorismo hemos sufrido el asesinato injusto de un ser querido o heridas físicas y psicológicas provocadas por un atentado terrorista. Esto, por sí solo, es una tragedia. Pero muchas víctimas, además, hemos sufrido la persecución, el acoso y la humillación del entorno social y político de ETA. Y lejos de dejarnos llevar por el odio y la venganza, las víctimas hemos demostrado que, con fuerza de voluntad y un fuerte sentido ético, se puede actuar de forma totalmente civilizada ante la barbarie. Hemos defendido siempre nuestra inocencia ante el «algo habrá hecho» y las injurias y calumnias de los cómplices de los asesinos. Hemos rechazado el odio y la venganza y defendido el Estado de derecho cuando este, en tantas ocasiones, nos ha abandonado. Las víctimas, junto a otros ciudadanos imprescindibles, hemos salido muchas veces a la calle para dar ejemplo de entereza, de arrojo cívico, de sensatez. A lo largo de cincuenta años de terror de ETA hemos conseguido, poco a poco y con mucho esfuerzo, abrir un camino de concienciación y de movilización ciudadana que motivase a no aceptar como algo normal los asesinatos semanales.

Hemos despertado la conciencia de miles de vascos a los que les decían que matar en su nombre estaba bien y les hemos animado a manifestar que el terrorismo no representaba a los vascos, que la mayoría de la sociedad, aunque callara o mirara para otro lado, no estaba de acuerdo con la barbarie. Hemos evidenciado que el terror, el odio y el sectarismo no pueden ser nunca una estrategia para lograr objetivos políticos y que la vida humana no puede ser nunca moneda de cambio de nada. Hemos extendido la necesidad de posicionarnos ante el terror siempre injusto, de alinearnos con todas las víctimas de manera solidaria, coherente, constante y digna. También hemos crecido en amistad junto a compañeros que en otras circunstancias no hubiéramos conocido nunca, una camaradería única entre ciudadanos diversos y comprometidos, unidos en la adversidad. Fuimos libres en nuestro compromiso, como libres fueron todos aquellos que decidieron matar y amargarnos la vida. Hemos resistido en un entorno completamente hostil hacia nosotras.

Las víctimas y la sociedad civil fuimos muy por delante de la política en la lucha antiterrorista, al igual que esta sucediendo ahora con el coronavirus. En aquellos terribles años fuimos los ciudadanos quienes nos echamos a la calle con ¡Basta Ya! y otros movimientos cívicos para reclamar a los gobiernos más firmeza ante el terrorismo de ETA. Ese paso fue fundamental para que en el año 2000 se firmase el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, que fue muy efectivo y contó con un amplio respaldo político y social.

Ahora solo espero que, al igual que sucedió en el año 2000 y en otras ocasiones, nuestros políticos sean capaces de escuchar y atender el clamor ciudadano de un mayor compromiso y sacrificio por su parte para que seamos capaces de afrontar esta crisis tan insólita y tan compleja con dignidad. Pues da la impresión de que algunos políticos no interiorizan la dimensión del reto al que nos enfrentamos.