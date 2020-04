Centrémonos

El ritual comienza tres minutos antes de la hora. Javi -así le llamaremos- se ha erigido en el dj de la calle y pincha la canción del día. Abundan melodías rápidas que infunden ánimo y el producto nacional. Radio Futura, Tequila, Los Ronaldos, Sabina, Ana Belén... También le gustan Springsteen y los Rolling. Por ahora, nada de reguetón. Gracias a Dios.

Al escuchar el tema, suspendido el juicio, salgo a la ventana y sin necesidad de asomarme al interior de las viviendas, vislumbro las tres clases: ventanas, balcones y terrazas. La aristocracia de los chalés queda lejos del centro de Valencia.

Entonces, a mi izquierda, antes de que acabe la canción que Javi cuadra con las ocho, comienzan a escucharse los aplausos que se funden con las campanadas de una iglesia cercana. Como una ola que avanza por nuestra calle y repiquetea. El tema acaba. Ya sólo se escucha nuestro aplauso. Miro al frente y, tímidamente, paso lista. ¿Está la anciana que vive abajo? ¿Necesitará algo? ¿Me atreveré hoy a preguntárselo? ¿Vuelve a salir la señora que asoma junto al niño, la pareja de chavales? ¿La chica del albornoz azul? ¿La familia numerosa que también baila?

Algunos nos saludamos. Más de un mes encerrados y el aplauso ha variado. Comenzó rindiendo homenaje a los profesionales sanitarios. Sufrió un bajón tras el primer anuncio de la prórroga. Luego colearon los gritos de ánimo, los ¡vamos!, los silbidos con los que nos animamos entre todos porque esto se hace largo.

Y al final, yo aprovecho para recordar cada día a los que ya no están. A los que se fueron en soledad y a los que han sufrido esa muerte de forma más cruel todavía. Sin poder despedirse, sin sostener una mano o mirar a los ojos.

He vivido alguna pérdida muy dura en mi vida. Todos la hemos sufrido. Y recuerdo reflexionar acerca de las dos estrategias de evasión. Negar el dolor o revolcarse sin parar en él. Esas reacciones se pueden extrapolar a nivel social.

Soy más de negarlo distrayéndome, y aprendí de un amigo una tradición judía: dale todos los días un rato a esa herida. Lo sientas o no, busca durante unos minutos, conecta, trata de expresarlo y sólo después de eso, continúa con tu vida diaria.

España saldrá de esta sólo si encuentra ese equilibrio. No debemos distraernos de esta tragedia. Tampoco bloquearnos con el luto. El mejor homenaje que podemos hacer a los muertos es pedir justicia y hacer pagar a los responsables ante las urnas y la justicia. Después, llevar a cabo los cambios necesarios para que esto no se repita.

Tenemos un Gobierno infantil e irresponsable que se ha dedicado a sacar a Franco de la tumba, a penalizar los piropos y a permitir al nacionalismo todos sus caprichos mientras se incubaba esta tragedia. Un grupo de impresentables que animó a la gente a salir a la calle a manifestarse en plena pandemia, que ha sido incapaz de darle a nuestros profesionales sanitarios lo necesario para protegerse y que no ha sabido cuidar a nuestros mayores.

Somos el país del mundo con más víctimas por millón de habitantes. Y entre ellas, tenemos el mayor tanto por ciento de sanitarios contagiados. Enfrentamos una crisis sanitaria y otra económica. Y es tan importante salvar vidas como salvar empleos. Ciudadanos ha pedido estos días un pacto por la reconstrucción. Eso será necesario también a nivel autonómico.

Basta de ministerios de memoria democrática, de agenda 2030 o reto demográfico. Fuera consellerías de transparencia o de vivienda sostenible. Dejen de repartirse el botín. Acaben con el gasto inútil, las duplicidades, los enchufes y las subvenciones a los amiguetes de turno.

Hay que someter, de una vez, a las cuentas públicas a un esfuerzo idéntico al que va a tener que sufrir toda la sociedad española. No lo hicimos tras la última crisis y lo estamos pagando ahora. Transformemos de una vez nuestra educación y nuestro tejido productivo. Mejoremos la sanidad. Apostemos por la investigación. Acabemos con las desigualdades territoriales.

Y no nos vengan con la patraña de que hay que contar con todos. ¿Quieren pactos? Olvídense del nacionalismo y de los populismos, esas ideologías dañinas que empobrecen y no han hecho otra cosa que separarnos y hacernos volver a las trincheras. Ni Bildu, ni la CUP, ni Esquerra, ni el PdeCat, ni las Mareas, ni Compromís, ni por supuesto los comunistas de Podemos pueden construir un pacto así. No creen en ello. Y harán lo necesario para sabotearlo.

Es la hora de un centro político que deje sus diferencias a un lado y afronte grandes y profundos cambios a medio y largo plazo. En España y en la Comunidad Valenciana. El futuro de todos va en ello. Nuestros hijos lo merecen. Se lo debemos a nuestros mayores.