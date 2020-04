Els nervis de la dreta i la ultradreta

Parant una mica d'atenció aquests dies als informatius, no costa gens endevinar que la dreta i la ultradreta estan atacats dels nervis.

La gestió que el Govern està fent de la pandèmia, amb totes les errades que poden haver-hi hagut, es veu que no els agrada gens. I l'acarnissament i ferocitat de les crítiques es veu augmentada pels mitjans de comunicació que els són afins i els fan d'altaveu, fins i tot fregant el ridícul.

La sortida d'aquesta crisi, en la seua vessant social, es pot veure afectada per les condicions estructurals heretades dels anteriors governs del PP, que es van encarregar de desballestar els sistemes de protecció social amb totes les retallades que van fer per afrontar la crisi financera del dos mil huit i, que vàrem pagar tota la ciutadania, empitjorant i empobrint encara més a la classe treballadora en el seu conjunt.

Les reformes laborals dels anys dos mil deu i dos mil dotze, van precaritzar encara més les condicions laborals, ja de per si precàries, i van condemnar a la pobresa a moltes persones, que, fins i tot tenien treball. I això, sense parlar de les condicions de pobresa infantil, que ens va col—locar al pòdium dels països amb un major grau d'aquest indicador, el de la pobresa infantil.

Ara, si governaren elles i ells, és a dir la gent de la dreta i la ultradreta, segurament aplicarien mesures semblants deixant, de nou a la gent més vulnerable a les cunetes i condemnades a la fam i a la pobresa.

Les mesures socials que s'estan prenent des del Govern, amb possibles errades incloses, busquen altre model completament diferent per eixir de la crisi del que van aplicar ells. Busquen no desprotegir més a la gent més vulnerable i que els serveis públics continuen sent públics i que no passen a mans privades per a enriquir sols a un grapat de gent. I això els fa posar els nervis de punta.

Un exemple del que dic és el que ha fet i està fent la Presidenta de la Comunitat de Madrid que a les xiquetes i xiquets amb bo de menjador els ha enviat a què mengen a dos multinacionals del menjar poc saludable com ho són Telepizza i Rodilla. Mentre que ací, al territori valencià, envien a les famílies a comprar a Consum, una empresa cooperativa d'alimentació amb seu al territori valencià i amb més de dos milions i mig de socis. O siga provinent de l'economia social i que a més, recentment s'ha unit al Club d'Empreses Responsables i Sostenibles de la Comunitat Valenciana. Òbviament no és el mateix model.

Però aquest avanç cap a polítiques més socials i menys depredadores, no agrada a la dreta i la ultradreta perquè no els permet els beneficis econòmics que sí que els donaria la gestió des d'una perspectiva més neoliberal i menys social. I,precisament per això, no paren de ficar bastons a les rodes de les mesures polítiques i socials que s'estan aprovant pel Govern de Sánchez.

Uns busquen salvar persones i altres salvar o millorar els capitals. Eixa és la diferència. I jo em quede amb qui vol salvar vides humanes.

Però la gent que tenim memòria, ho recordarem quan siga el moment en què ens demanen el vot. Que ningú tinga cap dubte que així ho farem.