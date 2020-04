Todo pasa por la gestión

Según las últimas encuestas sociológicas, el 90% de los españoles cree que los partidos deben apoyar al gobierno y dejar las críticas. Cabría preguntarse quiénes son los que critican y por qué en este momento. Pero eso lo dejamos para otro análisis.

El PSOE ni se despeina, no pierde ni un punto con respecto a las últimas valoraciones ciudadanas. Podemos tampoco llega a perder el punto y Casado con un PP que va y viene, que tiende la mano y que a veces muerde, no llega a explotar, sube un punto. Vox cae dos puntos y pocos me parecen para las propuestas estrafalarias, poco productivas y carentes de sentido. Quien no ayuda y no aporta, mala ecuación. Con todo lo que está cayendo. Y así estamos.

Ciudadanos ni está ni se le espera. Desgraciadamente. Ni con el «efecto Arrimadas», eso sí, la deja en un buen segundo puesto (sin aprobar) detrás del presidente Sánchez en valoración de líderes.

Lo que nos pasa con este bicho abre un escenario nuevo que tiene que necesariamente hacer reflexionar a todo el mundo, especialmente a los actores políticos. Veremos a cuántos de esos actores se lleva por delante esta crisis, que es inédita, incalculable en todo, y digan lo que digan, sí, imprevisible a todas luces. Solo hay que ver y analizar los datos de EEUU, Reino Unido, Italia, Francia, Alemania (sí Alemania, con sus mediciones más particulares), China (si es que se sabe alguna vez la realidad de China), Bélgica y hasta en el último punto del planeta. No quiero ni empezar a analizar los pueblos del sur, Perú con un porcentaje que da miedo. Ni tampoco cuando comiencen a conocerse los datos de África. Tremendo será, seguro. Así que se agradece la crítica siempre, pero necesariamente ahora, la constructiva. Sí, se agradece a esos gurús que nunca han estudiado epidemias, ni medicina, ni siquiera matemáticas, que se abstengan solo de criticar y no aportar, que están en su derecho, pero como apunta un buen amigo mío de Morella, «cuántos excelentes ministros y presidentes nos hemos perdido». Lo saben y lo controlan todo. Medida, sosiego y reflexión, sobre todo para no hacer el ridículo estos días en las redes sociales, ahora que todos estamos más volcados en ver lo que dice el vecino en los portales públicos.

Pensamientos «heredados» creo que poco valdrán. Las ideas preconcebidas tampoco. Diabolizar lo privado, o maldecir lo que se dejó de hacer tampoco nos va a ayudar. Solo analizando que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer conseguirá al menos que nos tracemos un plan de actuación con metas a corto y medio plazo, en el mejor de los casos. Porque tratar de saber qué va a ser de nosotros a más largo plazo no es que se me antoje ilógico, sino que parecería irreal. No me creeré nada de quien intente acertar el futuro a dos años vista.

Se va a medir, y se tendrá que medir bien dónde van destinados nuestros dineros. Qué gestores de la administración pública lo mueven y a qué lo dedican. Céntimo a céntimo. Veremos qué presupuestos se reforman desde todos los entes de las distintas administraciones. Veremos quién aporta en esta tarea y quién no. Qué partidos arriman el hombro con corazón y quién sigue con discursos destructivos, críticos y sin aportación válida alguna. Porque se va a pasar mal. Lo vamos a pasar muy mal. En eso sí que todos estamos y están de acuerdo. No hay duda al respecto. No se permitirán muchos fallos en la gestión y los dogmatismos se pagarán caros. Eso espero al menos. La incertidumbre del futuro hará enfermar a los hipocondríacos de la economía y la empresa. Pero a los políticos no se les permitirá dar pasos en falso y aprovechar la coyuntura para molestar al adversario político que gestione (sea la administración que sea), y se pensará en voz bajita qué mal lo hacen los que no aporten. Se les señalará con el dedo si todo va a peor. Lo tengo claro. Siempre es así. No invento nada nuevo.

El CIS y tras mediciones sociológicas han hecho hablar a los ciudadanos, sin urnas. Empresas de distinto color, pero no se han distanciado mucho en los resultados. No suelen salir bien parados esos que tienen que llegar a la costa con un barco compartido y agujereado y se pasan el día señalando los agujeros, pero no tapan ni uno solo con el dedo. No se dan cuenta que al final se hundirán también ellos si no aportan. Y recuerden compañeras y amigos de la política, unos y otros, amarillos, rojos, azules, verdes o morados. No suele dar buenos resultados en política la mentira, ni tratar de engañar a nadie, ni esconderse, ni escurrir el bulto. Siempre se ha pagado un precio muy alto en las urnas. Veremos.