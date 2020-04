El campo necesita futuro, reconocimiento y dignidad

la pandemia del Covid-19 va a generar cambios importantes que necesariamente deberían perdurar en nuestra memoria. Aunque afectará a muchos sectores económicos, en lo que concierne al agroalimentario esta catástrofe debería servir para que la sociedad abra los ojos y recuerde el valor estratégico de contar con una producción agraria en suficiente cantidad y máxima calidad.

Desgraciadamente, a medida que la Unión Europea fue olvidando las carencias en materia alimentaria que sufrió tras la Segunda Guerra Mundial –y que fue uno de los gérmenes de este proyecto supranacional– el sector agrario ha venido siendo objeto de un creciente desprecio e, incluso, de una injusta criminalización en términos sociales y medioambientales. Es más, cada vez más colectivos acusan a los agricultores y ganaderos de quejarnos de vicio. Cuando lo cierto es que, hasta que entrara en escena el Covid-19, el sector estaba saliendo a las calles y carreteras de todo el país en protesta por los problemas de rentabilidad que atraviesa.

Entre las causas de esta situación límite e insostenible de los productores, cabe destacar la dinámica cada vez más pronunciada por parte de la Unión Europa de suscribir acuerdos comerciales con otros países en vías de desarrollo con el objeto de venderles bienes industriales y de servicios a costa de utilizar la agricultura como moneda de cambio y, de este modo, sacrificar el sector agropecuario comunitario.

Este es un momento especialmente adecuado para darnos cuenta de que no podemos continuar así, porque cuando pasan cosas como la que está ocurriendo es cuando más tomamos conciencia de que podemos vivir prescindiendo de muchas cosas, pero no sin comer. No estamos en contra de que las importaciones foráneas complementen la producción europea en momentos puntuales, pero de ninguna manera compartimos ni creemos conveniente para el futuro de la propia Unión Europea que esos envíos sustituyan y desplacen a nuestras producciones del mercado comunitario. Más aún cuando hablamos de importaciones producidas en unos parámetros de competencia desleal, en ocasiones mediante el uso de productos fitosanitarios que aquí están prohibidos, y venidos desde miles de kilómetros, con la contaminación y la pérdida de frescura que ello supone.

Esa estrategia alimentaria es indudable y absolutamente suicida. La prueba del algodón es el abandono masivo de explotaciones, haciendo que cada vez nuestra alimentación dependa más de países terceros, que es justo lo que esta crisis nos está enseñando que no debe suceder.

Este es también un buen momento para hablar de presupuestos. Los que se destinan a la agricultura valenciana resultan insuficientes, tal como indican todos los datos de envejecimiento de la población agraria y la falta de relevo generacional. Y no hay una voluntad decidida y clara de corregir la situación por parte de la clase política. Las sucesivas reformas de la PAC, aprobadas por Bruselas y también por Madrid, castigan sistemáticamente a las producciones mediterráneas, las cuales apenas perciben subvenciones y, en cambio, las compensaciones han de conseguirse de un mercado donde rige la ley de la selva.

En conclusión, tras el Covid-19 que ha puesto en evidencia que el sector agrario es esencial, y así lo ha entendido la sociedad, esperamos que en adelante el adjetivo «estratégico» con el que los políticos califican al campo, deje de ser una mera palabra vacía y realmente conduzca a implementar medidas que garanticen precios justos, relevo generacional y modernización de las explotaciones agrícolas y ganaderas de la Comunitat Valenciana. En definitiva, el sector requiere reconocimiento, dignidad y futuro.