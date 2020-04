Yo aplaudiré hoy a los editores

Ha tenido que llegar la incertidumbre del coronavirus para que evoquemos la importancia de los sanitarios, agricultores, temporeros, transportistas, reponedores, vendedores€, y también de otras innumerables personas cuya experiencia y conocimientos reconocemos ahora que nos son necesarios.

Ayer, mi nieto, alumno de primero de primaria, aprendía a leer un texto breve de uno de los libros que utiliza en el colegio; después, completó unos cuantos juegos lingüísticos en su cuaderno de ejercicios de lengua; más tarde, me pidió que leyera con él un cuento que, a través de una reunión on line, su maestra le había recomendado para trabajar las sílabas directas que, me di cuenta enseguida, aparecían editadas en un rojo intenso dentro de aquella lectura tan sugerente. Y cuando mi nieto acabó su tarea me permití, antes de preparar la comida, leer el periódico que, como si de una recompensa se tratara, busco cada día en el quiosco; allí me aguardaban las noticias del coronavirus, las decisiones sobre la nueva renta mínima, la opinión de la gente sobre el confinamiento y las esperanzadoras noticias de la desescalada€Y, por la tarde, después de seguir por televisión un episodio de la serie elegida esta semana, me dispuse a leer una novela que una buena amiga me había recomendado. Con ella pasé dos horas fascinantes descubriendo lo inaudito.

Decía Umberto Eco que el libro es como la cuchara, el martillo, la rueda, las tijeras. Una vez que se han inventado, no se puede hacer nada mejor. No se puede hacer una cuchara que sea mejor que la cuchara. Como Eco, no veo que se pueda hacer nada mejor que un libro para desempeñar su misma función. Y pienso lo mismo del periódico, tanto cuando disfruto la magia de su síntesis en los diarios digitales, como cuando al cerrar la última página de su edición en papel, yace a mi lado, preparado para nuevas adhesiones familiares, pero recibiendo mi homenaje diario de afecto por todo lo aprendido.

La reflexión diaria de alguien que piensa en las maneras de aprender o en la formación de la opinión o en el inteligente destino de la cultura literaria, me ha llevado enseguida a meditar sobre la didáctica de la lectura progresiva en el libro escolar de mi nieto; en las páginas de un periódico ocupadas por las reveladoras noticias que tanto competen a la democracia; en las claves narrativas del sutil argumento de la novela€ Y enseguida ha sido instantáneo agradecer la sabiduría, el rigor, la inteligencia, de los profesores, de los escritores, de los periodistas, de los impresores, de los libreros€, pero, también reconocer las ilusiones y esperanzas que son capaces de transmitirnos el trabajo, anónimo la mayor parte de las veces, de los editores y editoras, las personas que hacen posible que mi nieto o yo hayamos podido cada uno a nuestro modo disfrutar del relato, incognito y libre, que genera la lectura.

El confinamiento moldea nuestra identidad, nuestro talante y quizás también nos está permitiendo redescubrir nuevos significados. Quizás por eso, yo ahora he fijado mi mirada sobre el trabajo de los profesionales de la edición que en la redacción de un periódico o en una editorial comentan, redactan y corrigen cada texto, diseñan e ilustran sus páginas y cubiertas, vigilan los procesos de edición hasta la publicación€, para introducirse después, con ilusión, con inteligencia, ¡hasta con magia!, en la vida de la escuela y sus escolares; o en nuestras casas, cuando fijamos nuestro interés y gratitud en los libros o en los periódicos que nos acompañan; aquellos que ponen al alcance de nuestra mano sus enseñanzas, sus intenciones, sus historias, sus emociones.

Yo hoy, a las ocho, también aplaudiré a los editores.