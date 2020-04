Cuando acabe todo esto tendremos que hacer un profundo recuento. En primer lugar, un reencuentro antropológico en una sociedad como la nuestra en la que la tecnología, las ciencias –incluida la Medicina- nos vaticinaban una perspectiva de cierta tranquilidad hasta el límite posible de las posibilidades humanas, sólo alterada por acontecimientos atmosféricos o catástrofes naturales de previsión imposible, respecto de las cuales teníamos prontas respuestas técnicas o financieras, salvo que las tragedias se produjeran en países del tercer mundo, en relación de las cuales la generalizada indiferencia de las sociedades opulentas es norma consuetudinaria.

Pero, hete aquí, que, de repente, el hombre prometeico que disputa con el propio Zeus, segurísimo en sus aparentes seguridades, se enfrenta no solo con algo novedoso para científicos, sociólogos o politólogos, sino que se da de bruces con una pandemia cuya experiencia parecía cosa de un superado pasado, y se ve abocado a un relato propio de las pestes de la Edad Media y Moderna, a los tremendos brotes de cólera del siglo XIX o, ya en pleno siglo XX, a la llamada sin razón gripe española cuya acción letal aún se discute si provocó la muerte de veinte a cincuenta millones de personas, por no hablar del azote del SIDA en nuestra memoria vital, un relato de dolor y muerte aún no está concluido.

Nosotros, nuevos prometeos, como en la tragedia de Esquilo, nos hallamos otra vez encadenados, en esta ocasión con la cadena inaprehensible del confinamiento, de la quietud y de la soledad, más dura si cabe en sociedades como la nuestra, la valenciana y mediterránea, en la que las calles son nuestros naturales ámbitos vitales.

En relación con ello, este prolongado encierro implica ciertos desafíos: para quienes vivimos solos, como es mi caso, constituye una etapa de ahondamiento en el propio ser, de redescubrir viejas lecturas, de aventar muchos recuerdos, incluso de amigos que han desaparecido en estas fatídicas fechas – pienso, por ejemplo en mi gran amigo Landelino Lavilla, cuya muerte he sentido hasta lo más hondo, aunque no haya sido causada por este maldito virus-, se trata, digo, para los solitarios como yo, de convertir las obsesivas paredes que nos circundan en espacios de quietud, y de reflexión acerca de lo poco que valen los proyectos humanos, de tomar conciencia de que la vida de cada cual es frágil, y que este dato, por encima de premoniciones absurdas, constituye una condición insoslayable de nuestra ontología. No se trata de amargarnos, ni de vivir amargados, porque cada noche tiene su alba, sino de tomar conciencia de nuestra condición, amenazada en cada momento por un suceso que puede trastocar nuestras vidas. Desde este punto de vista, siempre me ha parecido hermosa la música de Erik Satie, en su obra «Après la Pluie» («Tras la lluvia»), que sugiero a cualquier lector que la busque en su ordenador, tras haber tenido la deferencia de leer estas líneas. En sus notas intuimos reverdecer el campo en esta primavera de encierro.

Es verdad que nos esperan tiempos muy difíciles, y que incluso nadie estamos libres a día de hoy de contraer la enfermedad, pero hemos de abordar el futuro con tesón, ansia y esperanza.

Ciertamente, tras estas semanas será necesario realizar con serenidad y verdad análisis políticos, comportamientos sociológicos, actitudes de los medios de comunicación.

Va a ser como una catarsis general, que nos abrumará y nos purificará. Haremos cuenta de comportamientos humanos heroicos en tantos grupos de personas, con aplausos y sin ellos, y en nuestro juicio ético, imprescindible en una hecatombe como la que estamos viviendo, hallaremos lo mejor del ser humano, con muchos desprendimientos anónimos que nos relaten la bondad y solidaridad de la que mucha gente es capaz, y también, desgraciadamente, nos llegarán noticias nocivas respecto de cuantos han hecho negocio con la tragedia de los otros, de corazones secos que han regado sus venas con la efusión del dinero ganado.

¡Amigos, lectores! Es que también ése es el ser humano, dual y contradictorio, capaz de la heroicidad y de la villanía; así somos y no podemos renunciar a nuestra compleja composición. Los aficionados a la Historia, como es mi caso, sabrán de tantas fortunas iniciadas en una tragedia colectiva de estas dimensiones.

Nos hallamos ante un reto político, humano, social, ético y de dimensión inédita, porque lo que vivimos afecta a todo el mundo; y, en el ámbito europeo, nos enfrentamos ante la gran pregunta de si la Unión Europea puede ser un proyecto solidario y conjunto, o seguiremos constatando la precariedad del mismo, viendo cómo cada país atiende a sus cuitas, sin mirar las necesidades del vecino. Si Europa, unida, sabe dar solución a esta pandemia, volveremos a creer todos en el gran sueño de los padres europeos.