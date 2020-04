Resiliencia como actitud ante la pandemia

Vivimos días en los que la capacidad de adaptación y de superación son clave para superar esta situación excepcional a la que hacemos frente. Es momento de cuidar nuestra salud, velar por la seguridad de todos y poner en valor esa conciencia global de responsabilidad y compromiso con la sociedad.

Estamos ante una situación insólita y difícil de aceptar que pasará y nos hará más fuertes y más conscientes de lo importante que es la vida, la prevención, la investigación y la solidaridad. Obviamente, este capítulo insólito de la Historia que estamos viviendo nos demostrará la altura de miras de toda una sociedad y pondrá el foco de nuevo en el gran papel que tiene la Educación.

Como institución educativa este contexto sin duda nos exige ir más allá constantemente para seguir ofreciendo a nuestros estudiantes una experiencia universitaria vital y la formación de calidad que merecen. Como profesionales nos demanda más creatividad que nunca, mayor compromiso si cabe y una entrega permanente.

Sabemos que es un tiempo de incertidumbre, pero ello no puede atemorizarnos. Y eso, precisamente, es lo que hemos hecho en la Universidad Europea de Valencia. No nos hemos parado. Hemos continuado adelante alineados con las autoridades, demostrando no sólo que estamos en la vanguardia en digitalización en la Educación Superior, sino que además hemos procurado dar normalidad a nuestros estudiantes para que tuvieran una agenda que les permitirá poner foco en su aprendizaje y desarrollo de competencias.

En Valencia afrontamos cada día conectados, coordinados y siendo muy sensibles a la comunicación. Unidos como nunca, al final somos un gran equipo compuesto por 3.200 estudiantes procedentes de casi 50 titulaciones diferentes. Coordinados las 24 horas, en constante contacto a través de las nuevas tecnologías. Y, sobre todo, alineados bajo un proyecto común como Institución presente en España y Portugal, en consonancia con los campus situados en Madrid, Canarias, Lisboa y Oporto que hoy en día cuentan con 26.000 estudiantes que siguen sus programas a través de nuestro campus virtual desde el primer día del estado de alarma dando muestras de resiliencia constante adaptándose a esta coyuntura.

Desde que surgió esta crisis, hemos conseguido mantener los estándares de calidad, con el trabajo constante de 2.800 empleados, capaces de impartir sus clases a través de nuestro campus virtual y de dar todo el soporte necesario, teletrabajando.

Pero junto al desarrollo de actividad universitaria, somos muy conscientes de que esta pandemia ha desatado una cadena de solidaridad y creatividad impulsada por nuestros alumnos y con una complicidad máxima del claustro.

Como rectora de la Universidad Europea de Valencia, me siento especialmente orgullosa por cómo, entre cuatro paredes, en un espacio virtual más real y abierto que nunca, están prosperando iniciativas solidarias y altruistas de forma espontánea que dan voz y forma a nuestros valores.

Un ejemplo es el caso de los alumnos del Máster Universitario de Arquitectura que, junto a su profesor de la asignatura Urbanismo Digital, están creando cartografías urbanas para ayudar a detectar las zonas geográficas más vulnerables de la ciudad en las que cruzan datos como el acceso a servicios sanitarios y servicios básicos con información socio-demográfica.

Del mismo modo, los estudiantes y el equipo de docentes de Fisioterapia se han movilizado decidiendo crear guías con programas de ejercicios que pueden ayudar a mejorar la sintomatología durante este tiempo de confinamiento y dirigido a diferentes públicos.

Desde principios del mes de marzo, los directores del Postgrado en Retail y Gestión del Punto de Venta de nuestra Universidad están apoyando a las PYMES valencianas con servicio gratuito de asesoría online.

Asimismo, los profesores de la Escuela Politécnica colaboran con el diseño y fabricación de viseras-pantalla protectoras para el Covid-19.

Los alumnos del último curso de enfermería y fisioterapia (Valencia) y enfermería y medicina (Madrid) están trabajando en primera línea en los hospitales para ayudar en las labores de apoyo y auxilio sanitario sin dudarlo, lo que hace que estemos orgullosos y preocupados por ellos.

Como Institución, en el ámbito de recursos sanitarios, desde el primer momento decidimos responder al llamamiento de las autoridades y en apenas 48 horas nos movilizamos para donar todas nuestras camas del hospital simulado, cerca de 200.000 guantes, 10.000 mascarillas quirúrgicas y miles de batas, además de mascarillas de oxígeno, tubos endotraqueales y fonendoscopios.

Desde el inicio de la crisis, entendimos la importancia de tener un espacio divulgativo en el que compartir contenidos y creamos nuestro Blog #QuédateEnCasa, un recurso colaborativo nutrido a partir de las numerosas aportaciones de nuestros empleados.

Podría seguir añadiendo ejemplos de este espíritu de entrega y ayuda que hace tan grande nuestra Institución.

Es el momento de sacar a luz nuestra capacidad de resiliencia, adoptando una actitud de crecimiento ante las adversidades. Esta crisis nos pone a prueba a todos y también nos exige, más que nunca, estar a la altura para superar con éxito esta situación igual que lo están haciendo muchas empresas valencianas.