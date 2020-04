Madrid, gran foco que aún intenta dominar la pandemia

Madrid es uno de los principales focos del COVID-19 en España y, dada su gran población, puede considerarse un ejemplo paradigmático de comportamiento de la pandemia, menos sujeta a las variaciones que se producen en otros territorios por el bajo número de casos. La curva de nuevos infectados diarios sigue de forma precisa la que marca el modelo matemático elaborado por Juan Luis Fernández (catedrático de Matemática Aplicada) y Zulima Fernández Muñiz (profesora del mismo campo). Ambos investigadores, ingenieros de minas de formación, han pronosticado con acierto el pico de la pandemia en las distintas comunidades autónomas. La evolución de la curva madrileña se quiebra en el descenso por un fenómeno que se aprecia en el resto de los territorios. Al principio de la pandemia, los nuevos casos se detectaban únicamente cuando necesitaban asistencia hospitalaria; con la enfermedad en descenso y el inicio del alivio sanitario, vuelve una oleada de casos que no están debidos, en general, a nuevos focos de propagación, sino a la detección gracias a los tests rápidos en pacientes a los que antes no se accedía por la saturación hospitalaria. Madrid suma ya casi 60.000 infectados, con un ritmo aún de nuevos casos superior al millar. La incidencia acumulada es de 251,36 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, muy por encima del dato nacional (131,20 casos por cada 100.000 españoles). El índice de curados es de más de la mitad, lo que da idea de un mejor control de la enfermedad. No obstante, su índice de transmisión de la pandemia es aún elevado, por lo que puede volver a un crecimiento exponencial si se relajan demasiado las medidas de control.