La necesidad de adaptarse al cambio

La supervivencia del ser humano se encuentra en su capacidad de adaptarse al cambio. Bueno, del ser humano y de todas las especies; aunque en ese proceso el humano muestre una especial habilidad, a veces, también hay que decirlo, a costa de otros. La idea cobra una especial relevancia en esta actualidad que ya nos ha marcado. No tenemos capacidad de apreciar, aún, muchos de los cambios que ya se están produciendo y que caracterizarán esta nueva época, con una inauguración, globalizada, que directa e inesperadamente nos explotó en la cara.

En pocos días tenderemos a recuperar nuestras costumbres (que en algo más de un mes ya merecen el calificativo de viejas), a mantener nuestro comportamiento pasado, a desenvolvernos básicamente como siempre veníamos haciendo y en ese sentido, nos convenceremos, de que las cosas siguen igual. Sí, pensábamos, que nuestras sociedades evolucionaban hacia un futuro que creíamos en nuestras manos, bajo nuestro dominio o entendimiento. Pero lo cierto, es que esta inesperada crisis, inicialmente sanitaria, pero ya económica y social, y las circunstancias que la envuelven, señalan un nuevo tiempo que necesita ser redefinido y que exige un nuevo orden.

Como señalaba, probablemente se han producido cambios que ni siquiera, aún, percibimos, pero que establecerán nuevas pautas de comportamiento, del individuo y de las sociedades. En este contexto, que cuando llegó nos hizo iguales, hay dos tipos de respuestas; aquellas que buscan desesperadamente el regreso a la anterior normalidad, a la que se aferran muchas personas incapaces de imaginarse, a sí mismas, de ninguna otra forma, tratando de que sus viejas costumbres y antiguos hábitos encajen en los nuevos tiempos, aunque esto sencillamente, ya no sea posible. Y otras que han entendido que estas circunstancias han dejado atrás una época, y aunque la brusquedad con que se produjo el parón no signifique que haya que empezar desde cero, si que ha indicado un nuevo tiempo. A ese tiempo habrá que adaptarse, nos costará librarnos de muchas de nuestras viejas pautas, de trabajo, de relación, de comunicación, de, en definitiva, maneras de vivir. Pero tenemos que aprehender, identificar el cambio y adaptarnos a ese nuevo hábitat. Más que recuperar una (vieja) normalidad quizás convenga hablar, mejor, de adaptarnos una nueva realidad.

Lo he visto en mi experiencia como docente. Tras los primeros días, en pleno shock del confinamiento, y la consiguiente parálisis laboral y social, tratábamos de asimilar las consecuencias de lo que estaba pasando; veíamos que todo lo planificado –en base a una realidad ya inexistente -empezaba a incumplirse. El futuro inmediato no esperaba, iba llegando y lo que habíamos organizado necesitaba ser repensado, no podía postergarse; esas reuniones programadas -¿para solucionar qué?; esos plazos establecidos, ¿para qué?-. Creo que empezamos a tomar conciencia de que eso que llamábamos presente no era más que un tiempo que dedicábamos a planificar el futuro, a anticiparlo. Pero ahora, ¿cuál era ese futuro? Nos habíamos acostumbrado no a construir el futuro, sino simplemente a organizarlo y ahora encontrábamos una hoja con muchas líneas en blanco y, con ella, la angustiosa necesidad de rellenarlas. Ahí salían como setas esos individuos del pasado, que no habían entendido nada, que no habían perdido un solo segundo en reflexionar sobre lo que estaba pasando, que sentían que lo mejor de sí mismos era su capacidad para lograr que todo pudiese seguir igual, que esa reunión prevista finalmente pudiese celebrarse - para qué plantearse si tenía sentido-, que lo importante era conseguir hacer un examen, ahora, desde la distancia, sin cuestionar lo que significaba, para qué sirve y si era lo más indicado -para medir, ¿el qué?-. He podido ver esfuerzos, patéticos, en tratar de mantener calendarios de reuniones y desesperadas búsquedas de indicadores de que una normalidad ya inexistente seguía existiendo.

Para mi esta pandemia trazó una línea, ante la que nos situó. Esa línea está diferenciando entre aquellas personas que, resistentes al cambio, han decidido permanecer detrás, aferrados a su normalidad, con sus viejas respuestas ante nuevas preguntas y que, a mi juicio, ya forman parte de una época pasada; y por otro lado, esas otras personas que tratamos de cruzarla – sí, me incluyo en este grupo- que en ese tránsito andamos desconcertadas, buscando respuestas, que no tenemos, pero siendo muy conscientes de que estamos en un tiempo diferente, al que ya no volverá, y ante el que necesitamos adaptarnos. Yo quiero ser optimista.