Geografía y COVID

Sin ser oportunista al parecer que los geógrafos podemos hablar de todo, o siéndolo, ya no lo sé, en los últimos días he tenido la oportunidad de leer muchas cosas sobre esta dichosa enfermedad que pueden estar vinculadas con las diversas ramas de la Geográfica, tanto mirando hacia el pasado como hacia el futuro. Sin caer en el "cuñadismo" y el "a posteriori", que hoy arrasa, los mapas de la distribución de la pandemia nos aportan mucha información cartografiada a distintas escalas sobre los contagios o la mortalidad, suponiendo claro que todos estén utilizando los mismos parámetros, y eso no es así. No obstante, suponiendo que haya cierta homogeneidad en los datos, lo primero que comprobamos a escala global es la distribución nacional, lo que da ciertas pautas climáticas de las mejores condiciones para la expansión del virus, es decir puede implicar a una de las tramas de la Geografía, la climatología. No obstante, es pronto para sacar demasiadas conclusiones, más allá de que las condiciones óptimas, pero no únicas, de expansión del virus se dan en un intervalo degrado que afecta a latitudes templadas. Si analizamos parámetros de distribución poro edades y grado de afección del virus tanto a escala nacional, regional como incluso local o de barrio, podemos sacar muchas conclusiones, sobre todo en lo referente a la mortalidad hacia el pasado, pero también lo podemos usar para planificar la desescalada por edades en el presente y en el futuro. En este caso otra disciplina puramente geográfica, a demografía puede tener mucho que decir. Por su parte, viendo las medidas de confinamiento tomadas en la actualidad, básicamente centradas en la problemática de las regiones más afectadas, sobre todo áreas metropolitanas, no tienen en consideración las múltiples realidades españolas, con ciudades medias, y entornos rurales de muchos tipos, con medidas absurdas de confinamiento en lugares donde normalmente ya es difícil que se encuentren dos personas a menos de 1.000 metros. Entraría en este caso todo lo que tiene que ver con la geografía urbana y rural, que son capaces de analizar y cartografíar todas esas cosas a las escalas que queramos. Por últimos, la geolocalización, los sigs, tan famosos hoy en día, tienen una raíz esencialmente geográfica y son capaces de demostrar la movilidad de la población, no sólo durante el confinamiento, sino en el pasado y en la futura desescalada. Queda claro que debe haber asesores desde la Geografía, en este caso la de los riesgos, que integra todas las disciplinas anteriores, en cualquier equipo de técnicos que deba ser tomado en consideración.