Aplaudiments per a Fernando Simón

Cada dia des de fa dos mesos, tret dels quinze dies en els que va estar en aïllament per haver-se contagiat del COVID 19, un home senzill i afable, que és un científic de talla internacional, està compareixent davant de tots per a donar compte i raó de l'evolució de la pandèmia que afecta el país. Dia rere dia intenta explicar com està la situació, com van les xifres de contagiats, de morts, d'hospitalitzats, de curats; i ho fa com a portaveu del Ministeri de Sanitat, en la seua qualitat de director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, des de 2012. El seu nom és Fernando Simón Soria.

El professor Simón imparteix docència a l'Escola Nacional de Sanitat, i és Metge de l'Estat amb un currículum docent i investigador impressionant. Titulat en Epidemiologia per la London School of Hygiene and Tropical Medicine, és assessor del Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties. A més a més, Fernando Simón és posseïdor d'una dilatada experiència en malalties infeccioses, ja que va ser director del Centre de Recerca en Malalties Tropicals de Manhiça (Moçambic) i director de l'Hospital de Ntita a Burundi. També en Espanya ha gaudit d'un reconeixement generalitzat, àdhuc des dels diversos governs espanyols, independentment del color partidari d'aquests, com ho prova el que va ser director de programes del Centre Nacional d'Epidemiologia (CNE) i coordinador de la Unitat d'Alerta i Resposta Sanitària del mateix centre entre 2003 i 2011.

Doncs bé, ni el seu currículum envejable, ni la seua experiència contrastada, ni el seu insuperable nivell de compromís amb la societat espanyola, que demostra a diari, són suficients per a una dreta política i mediàtica que han convertit el doctor Simón en un autèntic objectiu a batre, en una vertadera bèstia negra, tot difamant-lo, insultant-lo, denigrant-lo i, en la pràctica, acusant-lo de ser, pràcticament, el responsable de la tremenda crisi sanitària provocada en Espanya pel COVID 19.

Són coneguts, i no els anem a repetir ací, els terribles qualificatius amb els que especialment a determinats mitjans de comunicació i també a través de les xarxes socials s'ha al·ludit a Fernando Simón. Podríem condensar-los dient que els intoxicadors professionals han volgut construir la imatge d'un «suposat expert que se'n riu dels morts i que està al servei del social-comunisme».

Malgrat tot, el doctor Simón aguanta ferm. Aguanta l'extrema tensió inherent a la seua responsabilitat, dóna la cara dia rere dia explicant l'evolució de la pandèmia amb paraules comprensibles per a la majoria de la ciutadania, i accepta estoicament les barbaritats que li dediquen aquells que no tenen altre interès que sembrar odi, desconfiança i por entre una ciutadania particularment vulnerable en els moments que vivim.

Com a acadèmics i funcionaris públics que som, els qui signem aquestes ratlles volem deixar constància de l'extrema dificultat de la missió que cada matí completa Fernando Simón amb les seues explicacions. Però la nostra admiració està especialment motivada per la seua contrastada vocació de servei, i per la seua extrema eficàcia social.

És per això que ens permetem recomanar els ciutadans i les ciutadanes que no caiguen en el parany, que no es deixen enganyar pels qui sols treballen pel seu benefici particular o de grup. Fernando Simón és una persona admirable i un professional d'excel·lència que està apareixent a diari al nostre televisor per a retre comptes del que s'ha fet i del que es farà per a treure'ns de la pandèmia. Amb encerts i amb errors, perquè només es pot equivocar qui pren decisions en moments de tanta incertesa, però sempre amb respecte per tothom i amb la bonhomia que el caracteritza.

Els qui signem aquesta senzilla columna volem manifestar que quan cada dia eixim als nostres balcons a aplaudir, un dels destinataris més singulars del nostre reconeixement és el professor doctor Fernando Simón Soria.