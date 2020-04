Quan tornaran a escola les criatures

Es fonamental que les criatures tornen a escola, i que els escoltem passant pel carrer i fent xivarri, perquè comencem a entendre que tant de patiment no ha estat debades i perquè les mateixes criatures deixen de patir els inconvenients de viure empresonats. Han de tornar a escola, doncs, i sentir-se lliures. Per això demane que els experts que assessoren la ministra, s'espavilen al màxim i que els ensenyants i llurs sindicats es posen del seu costat, col—laborant.

I què faran a l'escola, les criatures, per promocionar curs i no repetir-lo? I als estudiants que han d'accedir a la Universitat, quins exàmens els posaran? No entenc que aquestes qüestions porten de cap la ministra, els ensenyants i les famílies i que turmenten els estudiants. No és la primera vegada que una sotragada interromp la vida acadèmica i que tot ha continuat avant. Quan jo anava a escola o a l'institut pràcticament mig curs el dedicàvem a aprendre fantasmades franquistes i malgrat això i encara que deficientment, tot anava avant, sobre tot si tenies la sort d'un ensenyant tan agut que se saltava el «temari» o el substituïa. A la Universitat, mig curs el dedicàvem a confabular contra el govern i a córrer davant de la policia, més que a anar a classe... Si no s'acabava tot el programa, no passava res i anàvem avant. Parlar ara de suspendre ningú perquè no s'ha explicat tot el temari, per açò del coronavirus, em sembla una bogeria immensa.

L'alumnat ha viscut en primera persona i ha après de manera convincent una lliçó que no oblidaran mai en la vida. És cert que el coronavirus no figurava en el temari oficial, però el que s'ha de fer és treure-li profit a la informació rebuda per a reflexionar de diversos aspectes: sobre la solidaritat/insolidaritat; sobre la desigual incidència en les diferents classes socials; sobre la coincidència del desequilibri ecològic amb la pandèmia; sobre què son els virus; etc.. Si tot el que estem vivint i patint, no és un centre d'interès, que vinga el Déu de les pandèmies i ho veja. Supose que aviat hi haurà editorials que començaran a publicar materials didàctics al respecte. El temari bàsic del curs actual és la pandèmia del coronavirus, i per a part de l'any que ve i els següents, la crisi econòmica que ens aclapararà, que també s'haurà d'explicar.

Com l'alumnat ha après en aquest trimestre més que en tot un curs escolar normal, ni la ministra ni els ensenyants s'han d'amoïnar per «les notes» dels alumnes, perquè tothom ha de quedar aprovat, amb les millors notes i passar curs. I encara més si tenim en compte que no tots els alumnes han tingut les mateixes oportunitats per a fer les feines que rebien per internet. No tot l'alumnat té uns pares que l'hagen pogut ajudar a fer els «deures», ni tampoc tots tenen un ordinador a casa. Si encara hi ha confusions, la culpa serà dels mitjans, de vegades caòtics, no de l'alumnat.