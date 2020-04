Soc treballadora de la Generalitat Valenciana des de fa més trenta-sis anys, pràcticament d'ençà que van començar les transferències del Govern Central a l'autonòmic. Amb això vull dir que he viscut de primera mà l'evolució (i de vegades involució) del Govern Autonòmic.

Fa quasi quatre anys el Govern Valencià va aprovar el decret 82/2016 pel qual es regulava la prestació de serveis en règim de teletreball del personal empleat públic de l'administració de la Generalitat. Doncs bé quasi quatre anys després, com que no ha estat desenrotllat, la pandèmia ens ha pillat a totes i tots en bolquers.

Afortunadament la Generalitat compta amb grans professionals a la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) -on la meitat de la plantilla són dones, la qual cosa és una excepció a aquest àmbit professional- que han pogut fer possible, el que semblava impossible: que alguna gent empleada de la Generalitat estiga teletreballant.

Soc una dona confiada en el fet que, com a societat, podrem aprendre de les nostres errades. I l'errada de no haver desenvolupat el decret 82/2016 s'ha pagat amb hores perdudes pel confinament obligatori de molta gent que, podent haver treballat des de casa no ho ha pogut fer per no tindre els llocs adaptats i preparats.

Són molts els llocs de feina, i per tant moltes hores que podrien treballar des de les seues cases amb tots els controls que estableix el mateix decret i que permetrien, no sols conciliar la vida laboral i personal de molta gent empleada de la Generalitat, també millorar la situació de molts serveis que s'han vist desbordats per la manca de personal a les mateixes oficines del Govern.

Molta feina per a tirar endavant tot el mal que ha fet la pandèmia i no solament en l'àmbit social. La «nova normalitat» de la que ens parlen els governants deurà incloure una nova empenta en aquest sentit si realment volem parlar d'una administració autonòmica moderna i eficient i adaptada a les noves realitats que el moment demanda.

No podem quedar-nos enrere en un moment tan delicat on, després d'haver-se paralitzat tràmits i serveis autonòmics, la realitat va imposant-se i, quan s'acabe el confinament perquè s'alce el Decret d'Alarma, seràn necessàries moltes mans per a poder avançar tot el que aquest temps ha estat aturat.

Des d'ací agrair a totes i tots els professionals de la DGTIC l'enorme l'esforç que han fet per intentar i en molts casos aconseguir que l'administració poguera continuar treballant encara que fora amb mínims i amb gent des de les seues cases, malgrat tot.

I també donar un toc d'atenció als responsables de la falta de desenrotllament del decret abans mencionat perquè prenguen les mesures necessàries per a permetre a alguna gent que per qüestions variades, puga treballar en condicions des de casa i, així continuar aportant i sumant esforços per a construir una administració veritablement moderna i amb serveis públics i de qualitat al servei de la ciutadania que és la destinatària del nostre treball com a empleades i empleats públics.