Plantem cara al coronavirus i al neoliberalisme

El Primer de Maig, Dia Internacional de la Classe Treballadora, recordem els fets ocorreguts a Chicago en 1886, fruit de la reivindicació de la jornada laboral de huit hores. Enguany Intersindical Valenciana, sindicat de classe valencià, feminista, autònom i assembleari, el commemorarà amb el lema "La classe treballadora primer. Protegim els serveis públics. Plantem Cara". Aquesta jornada de lluita té enguany una significació especial per la crisi sanitària en què ens trobem, que ha afectat les nostres condicions de vida i laborals i que s'ha cobrat un nombre important de persones mortes o afectades, a les quals volem retre el nostre homenatge. Alhora, apel—lem a les institucions públiques valencianes a fer un acte oficial de reconeixement al conjunt de treballadores i treballadors que desenvolupen una feina molt intensa per cuidar-nos i protegir la nostra salut i els nostres drets.

Intersindical Valenciana considera que l'eixida de la crisi sanitària, social, laboral i econòmica ha de ser favorable als interessos de la classe treballadora i dels sectors socials més desfavorits, tot el contrari del que va passar amb la crisi de 2008. Llavors es van aplicar les receptes neoliberals, les polítiques d'ajust i austeritat dictades per la troica, que van suposar la retallada de drets, prestacions socials, serveis públics, salaris i llibertats públiques a l'Estat i a altres indrets com Grècia, que esdevingué laboratori d'aquestes polítiques. En definitiva, es va assaltar a les treballadores i treballadors i a l'estat del benestar per salvar la banca i el sistema. Fins i tot, es va reformar la intocable Constitució per garantir el pagament del deute per sobre dels interessos i del benestar del conjunt de la ciutadania. Ara, la pandèmia generada per la COVID-19 ha evidenciat que encara en paguem les conseqüències. Un exemple ben evident és la situació de la sanitat

pública de la Comunitat Autònoma de Madrid, víctima de les retallades, les externalitzacions o la gestió privada, com han denunciat els sindicats i les associacions en defensa de la sanitat pública.

És cert que el govern espanyol, també la Generalitat, ha activat un paquet de mesures urgents "d'escut social" per evitar que els efectes negatius de la crisi afecten les treballadores i treballadors i els sectors socials més desfavorits, incloent-hi autònoms i xicoteta i mitjana empresa. Aquestes mesures, però, són insuficients si volen aspirar a ser un veritable Pla de Xoc Social i Laboral. Perquè en 2020 no es pot repetir la història, pensem que cal anar més enllà per a garantir plenament el dret a la salut i blindar els drets socials i laborals. Cal implementar més mesures que serviran per a buscar una eixida social de la crisi i per atenuar-ne els efectes. Cal impedir els acomiadaments, els ERO i els ERTO; establir una Renda Bàsica de quarantena i garantir el 100% dels salaris a totes les treballadores i treballadors; blindar els serveis públics; implementar mesures socials per assegurar realment el dret a l'habitatge i els subministraments bàsics de la ciutadania; garantir els recursos econòmics i plantilles suficients per a l'aplicació de les mesures socials; avançar cap a un Marc Valencià de Relacions Laborals i Protecció social o aconseguir el finançament de la Generalitat Valenciana i les administracions locals per poder aplicar les polítiques socials, laborals i econòmiques per fer front a aquesta situació tan complexa.

Intersindical Valenciana considera que per tal d'aconseguir que aquesta nova crisi no siga pagada pels de sempre, cal no només reivindicar o llançar propostes, sinó també organitzar la classe treballadora. És per això que en la commemoració del Primer de Maig de 2020, mantenim la idea de reforçar el sindicalisme com una eina poderosa de lluita als centres de treball i al conjunt de la societat. I ho farem amb el convenciment que cal treballar per generar sinergies i espais unitaris per poder trobar una eixida a la crisi que siga democràtica, igualitària i transformadora. Aquest Primer de Maig, plantem cara al coronavirus i al neoliberalisme.