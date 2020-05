Atención primaria: no sin nosotros

La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria ha transmitido en fechas 26 y 30 de abril sendos documentos para el desescalado de las medidas de confinamiento por Covid-19 en Atención Primaria y propuestas de mejora a futuro que garanticen la modernización que los ciudadanos y profesionales necesitamos en la Comunidad Valenciana.

Se trata de unas medidas a corto y largo plazo que pueden resumirse en medidas de protección para los trabajadores, cribado poblacional de Covid 19 en Atención Primaria,

integración de las residencias sociosanitarias en la estructura de la Atención Primaria, nuevas agendas, plantillas adecuadas, tecnologías de la información y comunicación (TIC) y atención telefónica avanzada.

Hemos pasado durante las intensas semanas del estado de alarma por la situación del Covid 19 momentos duros personales y profesionales. Y hemos aprendido una cosa muy clara: No podemos seguir haciendo en las consultas y domicilios «lo de siempre», como si no hubiera pasado nada. Algunas cosas buenas que esta desgraciada pandemia nos ha traído a Atención Primaria han llegado para quedarse. Ni un paso atrás.

En positivo, hemos redactado un documento extenso de 23 páginas publicado en nuestra web y difundido a socios y en medios de comunicación, y que además hemos resumido en unas tablas para su fácil comprensión, divulgación y consumo a través de los medios y redes sociales por parte de ciudadanos, asociaciones de pacientes, profesionales sanitarios, estudiantes de medicina, colegios de médicos y sindicatos.

Pero sobre todo, de fácil comprensión para nuestra Administración, la Conselleria de Salut Universal i Salut Pública, para que tenga en cuenta que este plan operativo para la gestión de la crisis sobre la Atención Primaria, representa nuestro firme compromiso social y nuestra decidida apuesta para que se nos organice como el problema requiere.

Es necesario y queremos confiar en que la Conselleria se deje asesorar por los técnicos, en este caso la Sociedad Científica que más médicos de la Comunidad Valenciana tiene asociados, confiamos que comprendan que en la base de este documento están la reflexión, la experiencia de estas semanas y la de más de 30 años de especialidad, y el consenso de una sociedad que aglutina a más de 1.800 profesionales que trabajan día a día en primera línea en los centros de salud.

Tenemos claro que no es necesario solo dinero para Sanidad. Sin invertir también en Educación no avanzaremos. Si no se responsabiliza la población y se entrena en el autocuidado no se avanzará nada. O enseñamos a pescar o seguiremos repartiendo comida y creyendo que no hay otra solución. Y ahí también tenemos responsabilidad compartida los médicos de familia.

Este documento surge por lo tanto de los conocedores directos de la responsabilidad de la Atención Primaria en un momento como éste. Confiamos en que la Conselleria de Sanitat contemple estas propuestas, y que las instrucciones contemplen las líneas fundamentales aquí defendidas. Nos gustaría, por el bien de los ciudadanos, que no caigan en saco roto y no se dispongan medidas «para nosotros pero sin nosotros».

Confiamos en que el plan institucional (aún no comunicado a fecha de 5 de mayo) no esté basado en políticas y sí lo haga en recomendaciones científicas.

Ojalá que con este manifiesto estemos poniendo el parche antes que la herida, y mañana nos despertemos con un plan estratégico de atención primaria a la altura de las expectativas que la ciudadanía y los profesionales reclamamos. No sin nosotros.