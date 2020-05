Las calles (que) nos esperan

Las ciudades siempre han ido evolucionando, capa sobre capa en función de las necesidades de sus momentos. De nuestros momentos dichosos nos queda la Lonja de la Seda que determina la pujanza de una ciudad que suspiraba ya por su universalidad o nuestro rio verde, hito alcanzado parejo a la consolidación democrática de nuestra ciudad como una expresión de una capital distinta y llena de color. Un Jardín del Turía por el que hemos suspirado días y días desde los balcones de nuestras casas, pero que tampoco existiría sin la riada que anegó esta ciudad inundándola de dolor, sufrimiento y dudas sobre el futuro.

También de los momentos más duros las ciudades incorporan señales en sus calles, como nuestro centro histórico repleto de refugios antiaéreos que hoy son espacios de memoria o estructuras defensivas como las Torres de Quart que hoy son monumentos y aún recuerdan con cicatrices de bala que un día estuvieron bajo asedio. Todo ello imprime carácter a una València que ha sido resiliente antes de que esta palabra se pudiera de moda.

La pandemia del coronavirus sin duda cambiará nuestra forma de convivir y relacionarnos en las ciudades. No todo cambiará en nosotros tras este episodio, pero tampoco seremos los mismos tras haber vivido un confinamiento que nos habría parecido imposible de adivinar hace solo unos meses. A València le pasará exactamente lo mismo y no por generación espontanea sino porque València es un organismo vivo formado por quienes la vivimos y la convivimos. Convivir de hecho es un verbo que deberíamos poner de moda al descubrir, aunque sea por la fuerza, el porcentaje de nuestra vida que conforman los otros.

Y precisamente, como en nuestras vidas, algo cambiará con ese espacio. Ese espacio compartido que es la ciudad, en su definición más precisa. Tenemos la necesidad de reconquistar ese espacio. El espacio que cedimos como ciudades un día en favor del vehículo privado y que ahora tenemos la oportunidad de acelerar el proceso de su reconquista.

En la ciudad posterior al Covid, no arderemos en deseos de recluirnos ni en nuestras casas ni en nuestros coches. Queremos recuperar y potenciar las relaciones vecinales, después de haber aplaudido juntos desde la ventana con personas que vivían al otro lado y de las que apenas sabíamos nada. Queremos que las redes de apoyo que se han generado en esta crisis en nuestros barrios y en nuestros edificios nos ayuden a ser más fuertes no solo cuando nos hemos sentido más frágiles.

La realidad es que cada vez más personas atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Estos días hemos visto cómo vecinos y vecinas se ofrecían a cuidar niños, hacer la compra o pasear perros de las personas que estaban dentro de los grupos de riesgo. Vecinos hasta ahora anónimos que de repente recuperaban el sentido de pertenencia a una comunidad, a un barrio. Y el espacio público también juega un papel fundamental a la hora de fomentar esas relaciones, de tejer esas redes desde el ámbito de lo privado, que son igual de necesarias que la red de servicios públicos tejida en nuestros barrios. Porque privado no quiere decir aislado, sino que tiene el significado de familiar, de fraternal.

Todas estas cuestiones hacen que, hoy más que nunca, la transformación de la ciudad consolidada sea una necesidad de primer orden y en València llevamos ya cinco años trabajando en esta línea. Ese proyecto al que hemos llamado «València, ciudad de plazas» es mucho más oportuno para la ciudad que debe venir tras la pandemia. Y tener espacios de encuentro en barrios como las plazas de Rojas Clemente, Lorenzo de la Flor o Arzobispo Olaechea; haber puesto en marcha la transformación del centro histórico con la peatonalización de tres plazas emblemáticas como son la del Ayuntamiento, la Reina o el entorno del Mercado Central; haber eliminado barreras como las pasarelas de la avenida del Cid, para humanizar la vía pública; haber creado nuevos pulmones verdes como el Parque Central o el de Malilla? son el principio del camino a recorrer

Y si algo nos enseña la situación actual es que las ciudades no pueden seguir esperando estas actuaciones. Necesitamos acelerar nuestros procesos de transformación. No podemos esperar a que la recuperación de ese espacio venga solo de la mano de las grandes obras, porque sería esperar a un tiempo que ya no tenemos.

Debemos acelerar los procesos de recuperación del espacio público para volver a pasear por nuestra ciudad a la par que sentimos que podemos hacerlo manteniendo las distancias de seguridad con el resto de nuestros vecinos y vecinas.

Por todo ello en València nos hemos lanzado al reto de acelerar la recuperación de espacios como las avenidas Pérez Galdós y Giorgeta, la plaza San Agustín o San Vicente Mártir con el llamado urbanismo táctico, flexible o blando. Ello nos va a permitir actuar en el espacio público de manera rápida y con un coste menor que la obra definitiva lo que nos permite actuar en un número mayor de zonas y en plazos más acotados, y lo que nos posibilitará sumar nuevos espacios a los ya citados. La ciudad que viene será, por lo tanto, una combinación de espacios reurbanizados de manera definitiva con otros transformados de manera flexible.

Pero lo realmente determinante no será la naturaleza de la intervención urbana, sino de la intervención humana que producirá ver como después de haber sumado espacio para los ciudadanos y ciudadanas en València, a la vuelta de esta pesadilla nuestras calles se llenan de personas haciendo deporte, sentadas y charlando al sol o de niñas dándole patadas a un balón. En definitiva, las ciudades dejarán de ser un mero conjunto de calles y coches para volver a ser el espacio vital de las personas que la habitan. Un espacio vital en el que sentirnos seguros. Porque reconquistar el espacio es más que desconfinarnos.