Crecimiento sostenible para una sociedad más justa

Si una lección nos está dejando la pandemia de la COVID-19 ésta es, sin duda, que el Estado Social es la forma política más eficiente para proteger a la población. La defensa de las políticas sociales se pone de manifiesto como una premisa irrenunciable para todos aquellos que hacemos de las personas el fin primero y último de nuestra tarea de servicio público. Evidentemente, todos nos enfrentamos a un reto de gestión en el que será inevitable revisar políticas y prioridades para afrontar el día después de esta situación de crisis global.

Ya en 2008 aprendimos que tanto el sistema público de protección social como la red social y familiar que existe en España fueron fundamentales para superar la crisis. Ahora, con una realidad diferente, cabe extraer lecciones que nos ayuden, primero y más urgentemente, a salir de esta contingencia lo mejor posible, pero también a aprovechar la oportunidad para construir un modelo de crecimiento sostenible que procure una sociedad más justa.

Primera lección: la Sanidad Pública es intocable. Los profesionales que desde los centros sanitarios están dando un ejemplo de dedicación y heroicidad nos llenan de orgullo y agradecimiento a todas y todos. A la hora de la verdad, ha quedado demostrado que la Sanidad Pública está siendo el mejor escudo contra la pandemia. Por ello, debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para garantizar un Sistema Público de Salud fuerte, con medios y recursos suficientes y alejarnos, de una vez por todas, de las tentaciones neoliberales que ensombrecían el futuro de nuestra Sanidad Pública.

Por otra parte, España debe solucionar su retraso en cuanto a inversión en I+D+i. Hay una necesidad objetiva de multiplicar las inversiones en investigación, desarrollo e innovación hasta que nuestro país alcance los niveles propios de las sociedades occidentales. Ello nos permitirá afrontar nuestros nuevos retos con mayor fortaleza, así como mejorar nuestra competitividad en un escenario geopolítico que va a cambiar, sí o sí.

Es un hecho que la globalización ha cambiado el paradigma de las amenazas globales. Ello nos llevará inexorablemente a desarrollar nuevas políticas frente a nuevas amenazas. En este contexto de cambio, los que apostamos por las virtudes del Estado Social y los valores de las democracias occidentales debemos hacer lo que esté en nuestras manos para sortear tentaciones de involución, aislacionismo o debilitamiento de nuestras estructuras supranacionales.

Europa está en la encrucijada. Nuevamente, la influencia de las políticas neoliberales está poniendo en riesgo un proyecto europeo demasiadas veces condicionado por los grandes intereses económicos y atenazado por el mayor peso relativo del populismo y el nacionalismo. Esa no es la Europa que todas y todos queríamos. Los antieuropeístas no han tardado en dictar la sentencia de muerte de la Unión Europea, obviando que el proyecto europeo nació para construir una estructura política que encarnara como ninguna otra la defensa de los derechos y libertades fundamentales que han hecho crecer a nuestras sociedades como nunca en toda la historia de la Humanidad. No podemos vernos abocados a esa lúgubre salida. Al contrario, se impone la urgente necesidad de «reformatear» el proyecto europeo para que no pierda su papel y su influencia en el nuevo contexto geopolítico que se presenta. Porque no cabe duda de que la alternativa es mucho peor.

Sin embargo, a escala nacional, hay evidentes debilidades a las que cabe dar respuesta. Por ejemplo, la pandemia ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar la capacidad y versatilidad de nuestra producción industrial para evitar la dependencia de países como China.

Otra evidencia que ha aflorado en estos días es la importancia del pequeño comercio de proximidad, no solamente como sector económico, sino como fuente de empleo de primera magnitud y como factor de vertebración social y urbana, al que cabe fortalecer y hacer viable a toda costa.

Por otro lado, aunque nuestro país goza de una gran diversidad y potencia en cuanto a su producción agraria, no es menos cierto que podemos hacer más para defender los intereses de nuestros agricultores, pieza clave para la sostenibilidad económica y medioambiental.

Esta crisis ha confirmado que cuando hay un problema, la ciudadanía siempre mira en primer lugar a los ayuntamientos en busca de soluciones. La administración local acaba por prestar todo tipo de servicios, muchas veces sin recaer en su ámbito de competencias y la mayoría de ocasiones sin recursos suficientes. Creo firmemente que ha llegado el momento de revisar ciertas políticas, especialmente en lo tocante a la financiación municipal y a las limitaciones de gestión del presupuesto municipal, como la regla de gasto. Y creo también que es justo pedir que esas nuevas políticas permitan que los ayuntamientos podamos atender a nuestras vecinas y vecinos con mayores niveles de eficiencia.

Finalmente, precisamente ahora que la crisis golpea con dureza a los medios de comunicación y ante la proliferación incontenible de información falsa en Internet y redes sociales, es cuando la sociedad más siente la necesidad de contar con unos medios de prensa fuertes, garantes de la veracidad de la información y antídoto contra la tan dañina manipulación informativa.

Espero que todas y todos aprendamos de las lecciones que nos deja la pandemia y sepamos estar a la altura de las circunstancias.