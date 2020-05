Inteligencia colectiva

En una entrevista al filósofo Emilio Lledó, en la que se le preguntaba sobre qué brotará de esta experiencia de la pandemia, decía: «Ojalá que pase algo positivo. La esperanza, hijo, es que nos reinventemos para mejor, que maduremos como sociedad (€) que seamos algo más, que después de esta crisis del virus intentemos reflexionar con una nueva luz, como si estuviéramos saliendo de la caverna de la que hablaba el mito de Platón, en la que los hombres permanecen prisioneros de la oscuridad y las sombras».

Esta crisis nos obliga a repensarnos como sociedad, a reflexionar sobre la importancia de lo público, la sanidad, la educación, los servicios sociales, lo colectivo y el bien común. Repensar el sistema, sin olvidar los grandes retos que tenemos como humanidad: disminuir las desigualdades; erradicar la pobreza y el hambre; acabar con la violencia de género; promover el cambio hacia modelos de energías renovables; reducir las tasas de paro; promover una economía circular y humana; promover ciudades sostenibles; repensar nuestro consumo irracional en pro de un consumo responsable o acabar con los conflictos bélicos, todos ellos motivados por intereses económicos de países y corporaciones que buscan el beneficio de unos pocos a costa del sufrimiento de muchos.

Citando nuevamente a Lledó «la ciudad, la polis en la antigua Grecia, debe tener un solo fin, el bien común. Es clave cultivar la inteligencia crítica... Entre tanta desinformación, el ciudadano debe ser capaz de plantearse las preguntas propias de una mente libre: quién nos dice la verdad, quién nos engaña, quién quiere manipularnos».

A esta desinformación de la que habla Lledó se añaden los momentos de incertidumbre en los que vivimos. No sabemos qué va a pasar con nuestro futuro más inmediato. Nos genera incertidumbre nuestra salud, nuestro trabajo, la economía, el clima, etc. La incertidumbre, el miedo, la inseguridad y la frustración, aunque humanas y entendibles en estos momentos, generan desconfianza en el otro, refuerzan el individualismo y nos impiden construir una alternativa basada en el bien común y en la que no se excluya a nadie.

Será necesario cultivar el pensamiento crítico y gestionar nuestros miedos porque no hay escapatoria individual para ninguno de los problemas que nos afectan y nos necesitamos los unos a los otros para construir el futuro. El ser humano ha evolucionado, sobre todo, por la solidaridad y el apoyo mutuo, no por la competencia entre nosotros.

Y desde la solidaridad colectiva reconstruiremos socialmente nuestros barrios, pueblos y ciudades. Para ello necesitaremos de todo el capital humano e inteligencia de la que disponemos, y el movimiento asociativo tiene un papel fundamental, entre otras cosas, porque más del 40% de la población pertenece a una asociación. Necesitaremos reencontrarnos, sentir que pertenecemos a una comunidad, a un grupo. Necesitaremos celebrar, festejar, compartir, discutir, ilusionarnos con nuestros proyectos colectivos, trabajarnos las frustraciones y los miedos, apasionarnos con nuestras actividades y rituales, ayudarnos y cambiar la realidad desde abajo. Y para ello, queramos o no queramos, necesitaremos todas las manos, mejor si se encuentran juntas y organizadas. Y ahí es donde tendrá un papel fundamental el movimiento asociativo y será determinante el papel de las asociaciones para la reconstrucción social. Por todo ello, les pedimos a todas las administraciones públicas que no nos abandonen como hicieron, en algunos casos, en la crisis del 2008 y que cuenten con la sociedad civil para la reconstrucción de la comarca. En estos momentos debemos poner a las personas en el centro, los planes Marshall no son para hacer infraestructuras sino para actuar de forma global con las personas.

Un informe de la Fundació Horta Sud en 2019 apuntaba que el movimiento asociativo de la comarca invertía unos 60 millones de euros anuales, de los cuales dos terceras partes son recursos propios. En este mismo estudio se apunta que más de 3.000 contratos directos estaban en peligro.

No podemos despreciar el gran capital social y la inteligencia colectiva del movimiento asociativo. Ahora, más que nunca, lo necesitamos. Además de atender a los colectivos más vulnerables, sostiene prácticamente toda la actividad deportiva, musical, de tiempo libre, diversidad funcional, extraescolar, etc. Es capaz de organizar las Fallas, la Semana Santa, las fiestas de los municipios, etc., y, sobre todo, dinamiza, da vida y construye comunidad en nuestra sociedad individualizada.

Citando nuevamente a Emilio Lledó: «Debemos estar alerta para que nadie se aproveche de lo vírico para seguir manteniéndonos en la oscuridad y extender más la indecencia€ Deseo de verdad que esto nos sirva para algo como sociedad. Que propicie un nuevo encuentro con los otros en la polis, en la vida en común».

Recuperaremos la esperanza, nos quitaremos los miedos y nos volveremos a encontrar en nuestras asociaciones, con ellas volveremos a las calles de nuestros pueblos a celebrar la vida y a construir un mundo mejor sin olvidarnos de los grandes retos que tenemos como humanidad.