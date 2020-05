Europa, mucho más que "papá estado"

Para una europeísta convencida, como siempre me he considerado, debería ser un auténtico orgullo que hoy Europa se encuentre en boca de todos. Y no me refiero solo en nuestro país sino en el global de los países del continente. Sin embargo, las constantes alusiones a Europa no lo son desde la óptica de reforzamiento del proyecto europeo, sino como recurso manido al «papá estado». Vaya por delante que soy una firme defensora del Estado del Bienestar. Nunca he defendido ni defenderé un Estado mínimo, ni hablo del «papá estado» en sentido peyorativo, pero creo que Europa y el proyecto europeo son mucho más que el último recurso al que deben acudir los estados, sus gobernantes y sus ciudadanos cuando ya no existan vías alternativas. De hecho, pienso que la apuesta por el reforzamiento del proyecto europeo es la única vía que nos queda para mantener cierto protagonismo en el escenario internacional, no solo económico sino político y social.

Durante años he presenciado con tristeza la desafección de una inmensa mayoría de la ciudadanía europea hacia este proyecto. Desafección de la ciudadanía de la que en gran medida son responsables nuestros gobernantes y clase política. De forma continuada unos y otros hacen responsable a Europa de todos los males cuando otros argumentarios se encuentran agotados. Para ponerse en valor omiten a la ciudadanía que en muchas áreas de su existencia o actividad más del 80% de la normativa tiene su origen en Europa. Y continúan con la estrategia de otorgar a las elecciones europeas carácter secundario respecto a otras citas electorales.

Qué duda cabe que ha existido falta de pedagogía política, pero no por ello la ciudadanía europea está exenta de responsabilidad. Somos responsables de haber vivido de espaldas a Europa. Somos responsables de no haber puesto en valor un proyecto garante de nuestros derechos y libertades, un proyecto capaz de mejorar nuestras vidas y garantizar tanto el Estado del bienestar como el Estado de derecho.

Y en ese escenario de desafección e incluso ninguneo al proyecto europeo, ante el derrumbe económico y la quiebra técnica del Estado del bienestar, parece que la pretensión de muchos, tanto ciudadanos como gobernantes, es que sea «Europa» la que acuda a rescatarnos. Y me pregunto qué es Europa. ¿No es Europa el fruto de la unión, no suficientemente consolidada, de sus distintos Estados Miembros? ¿Podemos continuar hablando y pensando en Europa como si de un ente abstracto se tratase?

Ante esta compleja y difícil situación, Europa está adoptando -en muy diversos ámbitos- medidas para apoyar a los Estados Miembros. Medidas por unos alabadas y por otros criticadas. Europa está haciendo malabarismos para intentar equilibrar los diferentes intereses nacionales, y lo está haciendo en el marco de una unión frágil, ello pese a los años transcurridos desde su fundación, y que sólo abarca algunos ámbitos. Una fragilidad de la que todos y todas somos responsables, que deriva fundamentalmente de la falta de compromiso pleno de sus miembros con el proyecto. En definitiva, Europa está tratando de asumir el papel de liderazgo que está en los orígenes de su nacimiento.

Ahora bien, la clave está en el futuro. ¿Ciudadanía y gobernantes van a comprometerse plenamente con el proyecto europeo? ¿Continuaremos gobernantes y ciudadanía haciendo a Europa responsable de todos o gran parte de nuestros males? ¿Volveremos a hacer responsable a Europa de todas aquellas medidas que no otorgan rédito político? Y en último término: ¿Vamos a apostar decididamente por los valores europeos y hacerlos nuestros o vamos a instrumentalizarlos en función de intereses nacionales o particulares?

Valores de la Unión Europea que, ahora más que nunca, merecen ser recordados y puestos en valor: Dignidad Humana, Libertad, Democracia, Igualdad, Estado de Derecho y Derechos Humanos. Valores compartidos por la inmensa mayoría de la ciudadanía y que cobran especial relevancia en el actual contexto internacional, en el que planean amenazas, en unos casos directas y en otros veladas, sobre dichos valores.

Ha llegado el momento de Europa. Desafortunadamente ha llegado de la mano de una pandemia que pone en riesgo la globalización, y que va a agravar las tensiones geopolíticas y guerras comerciales prexistentes; de una pandemia de la que europeos y europeas debemos aprender una clara lección: solamente dejando atrás las diferencias nacionales y actuando como una auténtica unión en todos los ámbitos, el Viejo Continente será capaz de mantener en el complejísimo contexto internacional una posición, si no central (perdida hace décadas, si en algún momento la tuvo), cuanto menos estratégica, y actuar como garante de los valores compartidos.

Europa somos todos y todas y únicamente con unión podremos hacer frente a la grave crisis social y económica derivada de la pandemia, que con toda certeza cambiará nuestra forma de vida y la de las generaciones venideras.