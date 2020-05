Los interrogantes de la 'nueva normalidad' educativa

E stos días, la gran mayoría de nosotros vamos dando vueltas a alguna de las guías que se han publicado sobre las fases de la desescalada para saber cuándo podremos acudir a una tienda, qué día volveremos a juntarnos con la familia, cuándo se abrirán los centros comerciales o en qué fase estamos. Todo encaminado a llegar a la llamada «nueva normalidad», concepto de nuevo cuño que de momento plantea muchos interrogantes pero pocas respuestas.

Entre las incógnitas más preocupantes que esta nueva normalidad lanzará a la gran mayoría de los españoles, se encuentran las relacionadas con la Educación. Hasta el momento, poco, muy poco conocemos del futuro al que se van a enfrentar estudiantes, padres, profesores y centros.

Según lo publicado por el Gobierno de España y siempre que la provincia cumpla una serie de requisitos para entrar en Fase 2 y a falta de confirmación por la comunidad autónoma, el 25 de mayo los colegios abrirán sus aulas como refuerzo para los alumnos de 4º ESO, 2º Bachiller (que se enfrentarán a la EBAU), alumnado de 2º FP y para los niños menores de 6 años, cuyos padres tengan que trabajar presencialmente sin posibilidad de flexibilidad. Por cierto, personas cualificadas y expertas en niños hasta 6 años no entienden el retorno a las aulas en este tramo de edad por razones sanitarias, y además no sabemos qué harán esos padres que, obligados a ir a trabajar, y que tengan dos hijos, uno menor y otro mayor de 6 años, si solo pueden llevar a uno de ellos al colegio, qué va a hacer con el otro. Pero ahora mismo los grupos de whapsApp, están llenos de mensajes cruzados entre padres y profesores preguntándose qué medidas adoptarán los centros, si los alumnos deberán llevar mascarillas, cuántos alumnos podrán entrar en los centros o qué horario tendrán. Lo dicho, más incertidumbre.

También sabemos que el 7 de septiembre nuestros alumnos regresarán a los colegios, pero poca información más. Todavía no se han tomado decisiones. Sin embargo, las pocas respuestas que nos llegan de esa nueva normalidad educativa para el nuevo curso sólo incrementan y generan nuevos interrogantes. Ahora, la ministra Celaá nos ha dicho a través de la prensa, ya que olvidado tiene el Gobierno el diálogo para el mundo educativo, que «si no hay remedio, los centros tendrán que estar a mitad de su capacidad». La ministra da a entender, porque no lo sabemos, que unos niños tendrán clase online y otros presencial. Lo que tampoco sabemos es cómo haremos el reparto de los alumnos, cuáles se quedarán en casa y cuáles asistirán al colegio. O si el criterio lo va a establecer el Colegio, la Comunidad Autónoma o los centros educativos. Nuevos interrogantes, nuevas incertidumbres educativas.

Y mientras tanto la ministra, en este tiempo de estado de alarma, sigue impertérrita sus pasos para aprobar «de tapadillo» una nueva Ley Educativa. Y su camino se aleja del tan ansiado debate tranquilo que toda la sociedad española se merece, con el fin de buscar una ley duradera, estable, lejos del oportunismo y la disputa política. Esa era, sin duda, una de las exigencias que el Gobierno actual, cuando estaba en la oposición, reclamaba constantemente: un debate amplio para aprobar una ley consensuada que beneficiara a todos, empezando por nuestros hijos. Quizá, la primera medida que debería adoptar el Gobierno central en este camino hacia la nueva normalidad, en estado de alarma, sería la de aparcar la Ley Educativa que se aprobó allá por el mes de marzo, no hace tanto, pero que desde entonces nuestra sociedad ha cambiado demasiado.

Como ha dicho recientemente el tenista Rafa Nadal, no queremos «una nueva normalidad», llena de interrogantes e incertidumbres añado yo, queremos «la normalidad de antes», donde alumnos, padres, profesores y centros nos enfrentábamos a un curso escolar con más respuestas que dudas. Es hora de que este Gobierno dedique más tiempo a despejar la incertidumbre que se cierne sobre el mundo educativo que en poco más de 4 meses volverá abrir sus puertas con muchas incertidumbre sobre su nueva normalidad.

Porque estarán conmigo en que hasta este momento, en esta pandemia que estamos sufriendo, no sólo estamos preocupados por las fases de la desescalada. En un primer momento sufrimos una crisis sanitaria histórica que nos llevó a aprobar un estado de alarma. Ahora, cuando somos más optimistas por el retroceso de los contagios y las muertes, abrimos los ojos a una crisis económica histórica que ya tenemos encima y que a tantas familias está afectando. Y, si no ponemos remedio ya, en unos meses puede empezar una crisis educativa que no nos podemos permitir. Porque lo primero que debemos pedir/exigir a nuestros gobiernos es que den certeza y despejen los interrogantes que a día de hoy se acumulan sobre la Mesa de la Educación.