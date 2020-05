Clúster tèxtil sanitari per a salvar vides i crear ocupació

La pandèmia de la COVID-19 ha posat en qüestió les poques certeses que teníem assolides com a societat i ens ha obligat a improvisar solucions i canvis a una velocitat vertiginosa. La malaltia està sent devastadora i des d'ací el nostre condol a les famílies de les víctimes d'aquest malson.

Estem afrontant la pandèmia des de la unitat i la responsabilitat social. Però la malaltia també ha deixat en evidència la nostra incapacitat a l'hora d'oferir una ràpida i adequada protecció als nostres professionals sanitaris i de la població en general. Per això pensem que es necessita comptar amb determinats sectors estratègics que ens permeten no haver d'acudir a mercats llunyans per protegir la nostra gent.

En aquest sentit, ens hem de felicitar per la capacitat de reacció de moltes de les empreses tèxtils d'Ontinyent que han sabut reorientar la seua producció a la fabricació de tot allò que millora la protecció dels professionals sanitaris i de la ciutadania. La reconversió, a més de mantindré centenars de llocs de treball quan les comandes del textil-hogar havien desaparegut per la crisi, està suposant una forta inversió del sector pel que fa a l'adquisició de nova maquinària, certificacions, homologacions i autoritzacions d'Aitex o l'Agència Espanyola del Medicament, entre d'altres.

L'Ajuntament d'Ontinyent i ATEVAL, la patronal valenciana del tèxtil, consideren primordial treballar de manera conjunta en la creació d'un clúster sanitari que permeta a les empreses del tèxtil i dels sectors afins i consolidar les inversions realitzades. L'objectiu és generar noves oportunitats de negoci i generar ocupació en el sector al mateix temps que es garanteix la provisió d'elements essencials com mascaretes, bates, equips de protecció o aparells de desinfecció de materials i persones.

El conjunt d'ajudes al clúster tèxtil sanitari que hem presentat esta setmana arriba a una xifra de 300.000 euros entre els anys 2020 i 2021. El conveni té per objecte l'estudi, prospecció, creació i promoció d'un clúster sanitari destinat a les empreses radicades a la ciutat d'Ontinyent. El conveni persegueix ajudar a les empreses del sector amb l'assessorament i gestions necessàries per a desenvolupar una activitat de caràcter sanitari, així com amb ajudes econòmiques que els permeten alleugerar l'elevada inversió. El pla de treball, consisteix en la creació d'una oficina tècnica per tal d'assessorar gratuïtament a les empreses integrants del clúster. Es preveu assessorament tècnic, de tramitació de llicències i permisos i assessorament comercial i de recerca de línies de finançament. Igualment s'orientarà a les empreses respecte de la implantació de sistemes de gestió de la qualitat de productes sanitaris i es programaran jornades tècniques de formació i es realitzarà una missió de prospecció a la fira internacional de producte sanitari MEDICA 2020 a Düsseldorf.

L'aposta de l'Ajuntament d'Ontinyent per crear un clúster sanitari és la mateixa que fan les ciutats de la costa cuidant les seues platges i passejos al mar. En estos moments, i segons dades d'ATEVAL, existeixen a Ontinyent 153 empreses dedicades al tèxtil, el que representa quasi la meitat del total de la Vall d'Albaida, amb una facturació de 357 milions d'euros anuals i 3.500 llocs de treball. La indústria d'Ontinyent representa el 15% del total de la Comunitat Valenciana.

Com he dit en altres ocasions, d'entrada comprar una mascareta d'altres latituds pugar costar-nos més barata, però ens ix molt més car del que pensem si a eixe preu li afegim els subsidis i les ajudes que l'administració paga a les empreses que han de tancar i restem els impostos que no s'ingressen i l'activitat que ja no generen perquè s'ha deslocalitzat.

Des d'ací demane a les administracions superiors que siguen conseqüents i que compren ara a les nostres empreses i ajuden a crear indústria, treball i futur per a les nostres comarques.

Per descomptat, la nostra idea de clúster és oberta i integradora. Volem sumar a totes les administracions i entitats públiques i privades amb voluntat de treballar per la reconstrucció de la nostra economia després de la pandèmia. En aquest sentit, hem demanat una reunió amb el conseller d'Economia, Rafa Climent, i hem animat al President de la Diputació, Toni Gaspar, en una recent reunió telemàtica, a comprar els materials de protecció per als municipis en la nostra indústria. Pense que són les administracions públiques les primeres que deuen donar exemple i que els diners de tots i totes han de quedar-se a la nostra terra. I, si em permeteu, demanar a tots i totes prudència en la Fase 1, llevar-se molt les mans i sobretot portar mascaretes «Tèxtil Ontinyent».