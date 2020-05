Un nuevo modelo local, sostenible y responsable

Estamos inmersos en una crisis sanitaria devastadora sin precedentes en el último siglo y con consecuencias desastrosas para las personas, la sociedad y la economía.

Mientras luchamos por mantener y recuperar la salud, no podemos dejar de mirar de reojo la economía, sabiendo que la crisis será uno de los efectos secundarios de esta pandemia.

Se habla mucho estos días de la «nueva normalidad», de los cambios sociales que se van a producir, de que nada será ya igual, y sin embargo, da la sensación de que las «recetas» para salir de la crisis no están encima de la mesa.

Antes de pensar en cómo salir de la crisis económica, vale la pena analizar qué elementos están siendo claves en las vidas de las personas estas semanas.

En primer lugar, nuestro sistema universal de salud pública ha logrado que ninguna persona haya quedado sin atención por no tener un seguro médico o se haya visto obligada a rechazar ayuda médica por la imposibilidad de hacer frente a la factura.

Por otro lado, hemos visto cómo lo local ha resultado estratégico: los grupos de voluntariado, las pequeñas tiendas llevando alimentos a los domicilios de los más mayores o las ayudas de emergencia de muchos ayuntamientos se han revelado como fundamentales.

Esta crisis puede ser la excusa perfecta para reflexionar y aprender. ¿Cómo queremos que sea esa «nueva normalidad?» ¿Podemos generar un modelo económico distinto y no cometer siempre los mismos errores?

Antes de nada, hemos de concretar qué significan palabras como desarrollo y crecimiento. Sabemos que el crecimiento económico por sí mismo no conlleva desarrollo; sabemos que, aunque el PIB crezca, las desigualdades socioeconómicas y la pobreza siguen aumentando; sabemos que la anterior crisis sumió en la pobreza a más personas y al mismo tiempo, hizo más ricos a los ricos; sabemos que las sociedades más desiguales son las que tienen peores niveles de salud. No parece que sea un modelo deseable si estamos en esa fase de querer redefinir en qué clase de mundo queremos vivir.

Las recetas para salir de la crisis no deben apostar por el crecimiento a costa de lo que sea. Deben apostar por criterios de desarrollo humano, de eliminación de las desigualdades enquistadas, de primar actividades que sean coherentes con el contexto actual de cambio climático. Hacer lo mismo de siempre -como decía Einstein- nos llevará a los mismos resultados.

Hoy la crisis ha sido sanitaria, pero mañana puede ser alimentaria o climática.

Hemos de reindustrializar nuestra economía, no podemos permitirnos el lujo de renunciar a nuestra industria por modelos de deslocalización que, en esta crisis, han puesto en evidencia su ineficacia en elementos básicos de salud, de superviviencia.

No podemos permitirnos seguir fomentando que empresas que utilizan nuestras infraestructuras públicas, pagadas con nuestros impuestos (uso del suelo, puertos y carreteras para transportar sus mercancías o para acceder a sus establecimientos, redes de suministros de energía, agua, comunicación, alumbrado público, recogida y eliminación de residuos) acaben pagando sus impuestos en países más atractivos fiscalmente y que toda su contribución al bien común sean empleos temporales, precarios y mal pagados.

No podemos permitirnos seguir desregulando la actividad comercial (horarios, rebajas), dejando que los grandes operadores establezcan las reglas que más les benefician y dejando sin oportunidad a los comercios locales. Son modelos depredadores con el territorio, con el medio ambiente, desfasados y que ponen en peligro la salud de las personas.

No podemos permitirnos no invertir nuestros recursos en innovación, en ciencia y en tecnología como antídoto ante cualquier nueva amenaza ¿Qué repercusión tendría esta crisis si nuestra economía no fuera tan dependiente del sector servicios?

Las trampas de la globalización, del capitalismo más extremo se han puesto de manifiesto. También las bondades de un sector público fuerte, de la capacidad redistributiva del Estado, de las redes locales de ayuda, de asumir la responsabilidad de no dejar que nadie se hunda.

Las recetas que proponemos no son para salir de crisis, son para crear un nuevo modelo económico que prime lo local, lo sostenible y lo responsable. Que se halle inserto en un modelo de sociedad que trabaje para lograr mayores niveles de igualdad, para que la tecnología sea una oportunidad para todos y no un ingrediente de desigualdad. Hemos de trabajar para recuperar nuestro estado del bienestar y nuestra soberanía alimentaria, potenciando la agricultura de proximidad. Hemos de preservar nuestro modo de vida mediterráneo que genera calidad de vida, solidaridad y apoyo mutuo. No debemos permitir que sean las grandes corporaciones las que marquen la hoja de ruta de nuestro futuro.