Valores que nos representan

En estos días de largo confinamiento puedo contar anécdotas y experiencias que hemos vivido en Casa Caridad, que han sido como pequeñas lecciones. Las circunstancias nos obligaron a cerrar las escuelas infantiles y el comedor social. Por supuesto, no hemos dejado de atender a esas familias necesitadas, pero esa es otra historia.

Quiero centrarme en cómo ha sido la convivencia en nuestros albergues en los que han vivido ciento veinte personas. Hombres, mujeres, niños, españoles y extranjeros de más de veinte naciones distintas, con otras costumbres, con otros idiomas.

Una de las campañas estrella que tiene esta Institución para la captación de fondos es «Empresas con Valor». Con esta distinción reconocemos a aquellas que ostentan los valores de Casa Caridad, que son también los que nos hacéis llegar los cientos de personas e instituciones que estos días nos habéis demostrado vuestro compromiso y solidaridad. Y son estos valores, a lo largo de los dos meses que llevamos confinados, los que han ido aflorando.

El primero la dignidad. El respeto hacia los demás sin distinción de origen étnico, lengua, religión, sexo, raza o edad.

El valor de la inteligencia, de la disciplina y de la obediencia. Los usuarios de Casa Caridad comprendieron de inmediato que, en beneficio de todos, debían acatar una serie medidas que iban a alterar su forma de vida. Confinamiento, tomas de temperatura, normas de higiene o conducta u horarios. La mayoría de ellos no estaban acostumbrados a que alguien les dijera lo que deben o no deben hacer.

El valor de la entrega y del trabajo bien hecho, por parte de los profesionales de Casa Caridad. Ayudando, informando, enseñando, entreteniendo y comprendiendo a los usuarios, personas en situación de sin hogar, cada uno con sus necesidades que han mostrado, una vez más, una actitud ejemplar.

El valor del compañerismo. Resultó entrañable y emocionante el recibimiento que dedicaron a dos de sus compañeros que tuvieron que estar aislados durante quince días por temor a que hubieran contraído la enfermedad. Aplausos, vivas y sonrisas.

El valor de la iniciativa y de la generosidad. Cada uno, y en beneficio de los demás sacó a relucir sus habilidades. Estos días hemos descubierto peluqueros, profesores de baile y de gimnasia, contadores de chistes y relatos. Entre todos un cuadro-retablo sobre su estancia durante la pandemia.

El valor de la vida. Tuvimos la desgracia de perder a uno de nuestros usuarios, un enfermo oncológico que falleció en el hospital. Se buscó y encontró a sus familiares y se le dio sepultura acompañado de los suyos.

El valor del cuidado de la salud. El seguimiento del tratamiento médico de los que lo necesitaban. El suministro de los medicamentos en el día y hora adecuados. O incluso el cuidado de sus bienes como la ropa y enseres personales.

Y el valor de la libertad. Qué sensación el primer día que se pudieron abrir las puertas de nuestra Institución para poder pasear. Qué experiencia poder disfrutar durante unas horas lo que siempre hemos tenido y no hemos apreciado y qué orgullo el saber que todos volvieron a su Casa.

Y muchos más.

Estas crisis nos deberían enseñar a discernir lo importante de lo superfluo. Lo necesario de lo urgente. Frenemos nuestras aceleradas vidas, levantemos la vista al horizonte y seamos conscientes de que podemos construir una versión más buena de nosotros. Aprovechemos esta oportunidad para dejar a nuestros hijos un lugar mejor para vivir.

Cumplamos las distancias de seguridad, pero no nos alejemos de nuestros semejantes. Miremos a los ojos, de tú a tú. No pasemos de largo cuando alguien necesita nuestra ayuda. No tengamos miedo.

Las consecuencias económicas que va a tener la pandemia van a ser peores que la pasada crisis de 2008. La deuda pública está ya al ciento veinte por ciento del PIB, el paro subirá a niveles nunca vistos, la clase media volverá a ser castigada y será necesario el esfuerzo de todos para superarla.

Siempre hemos dicho que Casa Caridad habrá cumplido con sus fines el día que no sea necesaria porque la gente tiene trabajo, una vivienda digna, una libertad para establecerse donde quiera, una buena educación, libertad para emprender. Mientras tanto que el Estado cumpla con sus obligaciones pero, ahí donde no llega, que no falte la presencia de personas, ONGs o instituciones al servicio de los necesitados que sepan cumplir con eficacia su cometido.

Esta pandemia nos ha enseñado que en este mundo todos somos uno, que tanto la naciones más desarrolladas y avanzadas como las más pobres estamos al albur de cualquier circunstancia adversa que no se puede predecir. Sabiendo eso, cada uno en su sitio que haga lo que deba hacer de la mejor manera posible, pensando siempre en el bienestar de los demás.