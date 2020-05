Adaptarse es la mejor lección

Decía Maria Montessori que la etapa más importante de la vida de una persona se produce hasta la edad de 6 años. En este período se construye la personalidad, a partir de ese momento la domesticamos (esto ya es aportación mía), aunque a algunos les cueste mucho esfuerzo.

Los empresarios solemos ser parcos en palabras y por supuesto escribimos poco, salvo honrosas excepciones. Incluso hay algunos que se les da el micrófono y no lo devuelven. Honrando la invitación del periódico Levante-EMV voy a intentar expresar qué nos ha enseñado, qué lecciones podemos extraer de la pandemia y como será la sociedad. Me parecen interesantes preguntas a las que desde la perspectiva personal y empresarial voy a intentar dar mi opinión, condensando en pocas palabras todos los pensamientos, vivencias y reacciones de todos los compañeros y colaboradores del Grupo Torrescámara en estos dos meses, para amoldarnos a cada situación atendiendo a nuestros clientes y no prescindir de ningún empleo, que creo hemos superado con éxito.

La excepcionalidad ocurrida no tiene parangón con ningún hecho pasado en la historia moderna de la humanidad. Nunca una «crisis» económica se ha derivado de una pandemia en un área geográfica como es el mundo. No se puede comparar a las consecuencias de ninguna guerra mundial por mayor desastre humano que fueren y atrocidades que se cometieran. Nunca estuvo toda la humanidad implicada y en riesgo como con este virus y todos al mismo tiempo.

La «crisis» que como consecuencia vamos a padecer en España, pérdida de empleo, déficit, pérdidas de renta per cápita, aumento de pobreza, etc, va a ser gravísima. Estos datos sí que nos van a acercar a las situaciones del pasado, pero que no dudo, como hicieron generaciones anteriores, que con mucho sacrificio, generosidad, perseverancia y mucha inteligencia, con medidas extraordinarias como los ERTE, el ICO, o colaboración público/privada sin olvidar las recetas de Keynes, en un tiempo podremos reanudar la sociedad de bienestar que nuestros padres nos habían dejado. Para ello hará falta generosidad, en varias facetas: territorial entre regiones, como con la Comunidad Valenciana, para eliminar los hándicaps del déficit de financiación desde inicios de la democracia, que explica muy bien Vicent Cuquerella en su libro «De la sumisión al cambio necesario». También generosidad entre sociedades, por ejemplo, entre la que vive en las skyline y la deshabitada, lo mismo que entre el empleador y el empleado, entre el que tiene empleo y el que no lo tiene o el que no lo puede tener.

Una de las enseñanzas de esta crisis es que no podemos solo aspirar a una economía simplemente circular. Nunca saldríamos de la misma circunferencia, debemos conseguir una economía en espiral en la que con cada paso crezcamos todos juntos.

La peste creó una sociedad más «higiénica», y el Covid-19 ha de crear una sociedad más generosa y menos hipócrita porque aunque sea un contrasentido vamos a una sociedad donde el individuo se va a aislar, a cada individuo le va a interesar que todo el resto esté sano o si enferma se le cure. La comprensión de esta tendencia va a ser importante para que las empresas sobrevivan. La adaptación a sus consecuencias es para mí la mayor lección que tenemos que aprender de esta pandemia, empresarialmente hablando. ¿Por qué? ¿Te interesa comprar una buena zapatilla barata o te interesa también saber que los que han elaborado esa zapatilla cerca o a 20.000 km tengan un empleo bien remunerado que les permita tener una existencia saludable? El efecto mariposa se ha convertido en una realidad. ¿Te interesa ir en un transporte masivo o privado? En China se ha incrementado notablemente la compra de coches. Muchas cosas van a cambiar hacia la personalización de los servicios, como el aseguramiento de las cadenas de suministros no solo en calidad del producto sino también de los productores; cómo serán las viviendas, si aisladas o de gran concentración, y si son así que relación de espacios privados tendrán. Y no digamos el nuevo comercio, la hostelería, etc.

Las empresas nos debemos adaptar a esta nueva realidad, todas, de todos los sectores de todo el mundo, con sus consecuencias (se acabó el low cost). Todo ello indudablemente con el tiempo servirá para haber dado un paso más en el progreso de la humanidad, aumentando la calidad de vida.

Como decía al principio, con la educación conseguimos orientar la personalidad que se nos ha forjado hasta los seis años, para que dentro de nuestras aptitudes y actitudes nos perfeccionamos como ser humano. El sumatorio de todos los individuos es pilar fundamental en el que descansa el progreso de la humanidad. Por eso es esencial no olvidarnos como sociedad de esta «inversión».

Seguro que en esta cuarentena nos hemos cruzado con muchos licenciados Vidriera o incluso nosotros mismos lo somos, o egoístas o gestores del riesgo cero, o insolidarios. No permitamos que nos seduzcan. Somos en conjunto una buena sociedad y codo con codo (nunca mejor dicho) dejaremos a nuestros hijos, por lo menos, lo que nos dejaron nuestros padres.

Espero no crear mucha decepción con estas reflexiones, pero si no les gustan tengo otras. No quiero acabar sin comprometer a Levante-EMV en otro artículo, ya que no he podido hablar de mi libro y hay muchos capítulos (construcción, transporte, cultura, promoción, medio ambiente, ocio y más.