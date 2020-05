Más financiación municipal para rescatar personas

Vivimos un momento de incertidumbre. En dos meses, nuestra vida ha cambiado tanto que incluso algunos se atreven a profetizar que nada volverá a ser como antes. Lo que sí que parece claro es que habrá que tener mucha paciencia para volver a la normalidad anterior al virus. La pandemia Covid-19 nos ha golpeado con fuerza tanto en la salud, con demasiados fallecidos, como en nuestra economía en un momento en el que estábamos en plena recuperación de la crisis de 2008.

Sin embargo, aunque la situación está siendo muy dura, me gustaría destacar algunos de los aspectos positivos que nos está dejando la pandemia. No insistiré en la solidaridad de muchas personas anónimas y voluntarias o en el heroísmo del personal sanitario o de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, porque es tan obvio que merecen nuestros aplausos que no es necesario repetirlo. En esta ocasión me gustaría centrar el foco en los ayuntamientos. La institución más próxima al ciudadano. La primera ventanilla de atención a las personas. La primera puerta que tocan aquellos que piden ayuda. El primer teléfono que marca el que necesita apoyo.

Es importante para mí destacar el trabajo de los ayuntamientos en la gestión de esta crisis sanitaria. No hay horarios ni días de descanso desde hace 50 días para los alcaldes y alcaldesas en la búsqueda de soluciones para sus vecinos y vecinas. Todos y todas están demostrando cada día una vocación de servicio público impresionante. No hay descanso tampoco para concejales y concejalas, ni para el personal municipal cuya respuesta está siendo ejemplar. Todos hemos entendido que ante situaciones excepcionales hacen falta respuestas igual o más excepcionales todavía.

Los ayuntamientos estamos respondiendo desde el minuto cero y desde la primera línea a pesar de ser la institución pública con menos recursos. Somos los que mejor conocemos las necesidades de las personas de nuestros pueblos y ciudades porque convivimos diariamente con ellas. No solo es que somos su primera ventanilla de atención, es que somos una más de ellos y ellas, compramos en las mismas fruterías, nos cortamos el pelo en las mismas peluquerías o arreglamos nuestro coche en el mismo mecánico.

Nuestra respuesta y el trabajo responsable en los últimos años nos avalan por tanto para reclamar una financiación más justa y ahora imprescindible para poder seguir actuando desde las entidades locales. Es esencial que los ayuntamientos podamos contar con una financiación que nos permita sujetar el sistema desde los municipios y rescatar personas, rescatar a nuestra ciudadanía.

Es, más que nunca, el momento del municipalismo, siempre necesario pero hoy indispensable. Es preciso que se puedan desbloquear los superávits acumulados en los últimos años. Si nos hemos apretado el cinturón en los últimos presupuestos para ahorrar y poder cumplir con nuestras obligaciones no tiene sentido que en una situación de emergencia como la que nos está tocando vivir no podamos disponer de esos fondos.

Nuestra gestión en los últimos años y la respuesta eficaz que estamos demostrando nos avala. Mi experiencia como alcaldesa de Benetússer y presidenta de la Mancomunitat de l'Horta Sud me hace conocer en profundidad esa capacidad de ser la cara de la administración pública, esa cara que tiene nombre y apellidos y que además vive en el mismo edificio que yo o estudió con mi madre y sus hijos van a mismo colegio que los míos. Esa disposición a la escucha imprescindible para saber cómo poder ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente las que más nos necesitan.

Pero hoy, sobre todo, quería mandar un mensaje, un mensaje de tranquilidad. Me gustaría dejar claro a la ciudadanía que su ayuntamiento hará todo lo que esté en su mano, tomando e implementando todas las medidas posibles para mejorar su situación municipal y ayudarles en el caso de que la pandemia haya golpeado su economía familiar o se encuentren en situación de vulnerabilidad. No vamos dejar a nadie atrás y por eso, por la propia ciudadanía y porque estamos al lado de las personas vamos a seguir reclamando el espacio del municipalismo y de una financiación justa también durante la misión de reconstruir lo que la Covid-19 está destruyendo.

Porque solo conseguiremos vencer esta crisis sanitaria unidos, escuchando a nuestros vecinos y vecinas, actuando con responsabilidad como sociedad y colocando esos cimientos para la recuperación desde la base y esa base deben ser los ayuntamientos.