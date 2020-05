En estos días parece imposible huir de la pandemia en la conversación, generalmente para lo malo. Algunos seguimos inmersos en una primavera hiperlluviosa y disfrutando de un paisaje exuberante y verde en entorno mediterráneo. Yo sigo insistiendo en que eso nada tiene que ver con el confinamiento y el Covid, pero sí es cierto que en muchos aspectos estamos viendo a la fuerza que se puede funcionar de otra manera. Como docente universitario y como padre de alumnos de secundaria y primaria, es decir, como pasivo y activo, estoy comprobando que se puede funcionar sin presencialidad. No obstante, eso no quiere decir que todo funcione bien, de la forma adecuada, porque cierto seguimiento presencial sigue siendo deseable y necesario. El gasto en combustible y mis emisiones en CO2, y, sobre todo, en gases nocivos para la salud se pueden haber reducido en un 75%, y en otros hogares puede haber pasado algo parecido, aunque el consumo energético de los hogares haya aumentado. No soy de los que cree en una ingenua nueva normalidad donde todo sea maravilloso, pero si es cierto que el teletrabajo, cierta educación semipresencial pueden suponer ahorro energético y, por ejemplo, una oportunidad para vivir en el medio rural. De igual forma los turismos experienciales como el rural y gastronómico, se posicionan mejor que los de masas y pueden aprovechar el contexto. Sólo falta saber si cuando la necesidad no apriete seguiremos viendo todas las oportunidades o volveremos a lo de antes sin ver la oportunidad perdida.