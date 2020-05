La societat que fa anys que estem construint!

No és fàcil escriure un article com aquest. Sabem el que estem vivint totes i tots: l'excepcionalitat. De fa més de dos mesos ençà aquesta és la nostra vida. Fer una predicció de futur se'ns fa més complicat per aquest fet. Tractaré d'aportar algun apunt però.

El sistema educatiu, la comunitat educativa, està enfrontant aquest petit ésser que ens ha capgirat les nostres vides i ho fa amb paciència i bona lletra. No ens queda una altra. Les famílies ens hem convertit en professorat, el professorat en «guies», l'administració en guaridora amb emplastres. I passen els dies. I ens plantegem quan i com es tornarà a classe, què passarà amb la tele-docència i amb la conciliació. Dia rere dia afrontem nous reptes, i ho fem dient-nos «podrem amb tot!» Intentem ficar un pedaç a la bretxa digital, però també a la social, de gènere, laboral, de vida en suma. Es palesen i es fan més grans les desigualtats al sistema d'ensenyament com a la resta de la societat.

El sistema socioeconòmic en què estem submergides és així. Aquesta bestiola ha desenterrat un estat on l'explotació, la dominació i l'opressió n'és consubstancial i n'està sempre present. El sistema subsumeix tot allò que pot per treure més plusvàlua, per a uns pocs «privilegiats».

Com podem superar aquesta situació?

Aquest futur immediat, que ara anomenem «nova normalitat», no disposa de fórmula màgica que l'esbrine. Certament l'esdevenir sempre és incert. En temps de crisi sembla que més però. Una qüestió que sí cal tenir en compte és el contacte social. En aquests dies, el realitzem mitjançant videoconferències principalment. Ens eduquem en societat i en relacions personals de tota mena. La societat que coneixem l'hem construïda així. Assemblees, reunions de caire ben divers, han generat el teixit social i la democràcia. El debat personal, el treball en grup amb el contacte directe, han fet avançar la societat, així com la lluita. La telemàtica és una eina positiva per augmentar la participació, com ara per qüestions de conciliació. Tanmateix, no pot convertir-se en l'única eina, seria un miratge. Caldrà recuperar el quefer presencial si no volem que els avanços socials i solidaris caminen enrere com els crancs.

Veient amb una mica de perspectiva, molt poqueta però, com està anant tot plegat, us puc dir que pense que hem de seguir aprenent. Hi ha moltes lliçons que podem extraure. La solidaritat, el teixit social, la paciència de les nostres filles i els nostres fills, la importància de tenir un sistema públic el més fort possible, també el d'ensenyament. El sistema públic és garant d'equitat i de tractar a les persones com a tals i no com a nombres o objectes.

Llavors, més que pensar en quin futur ens espera, jo gosaria a parlar de quin en volem. Perquè l'hem de construir nosaltres. Depèn de qui el fem, de qui siguem les autores d'aquest, en tindrem un o un altre i això malgrat virus, pandèmies o el que siga a què ens enfrontem.

Si refem el sistema educatiu on el centre siguen els nostres fills i filles, serà més inclusiu i més humà. Si reconstruïm el sistema d'ensenyament com a un sistema on la comunitat educativa siga la protagonista, on la presa de decisions estiga en l'arrel, serà més democràtic. Si fem de la participació el centre de l'ensenyament i entenem que aquest no acaba als quatre murs dels centres educatius, farem un pas més perquè arribe en igualtat a tot el món. La reducció de continguts, la renovació pedagògica, la validesa de les decisions de la comunitat educativa, farà que revife l'esperit crític i les ànsies de canviar la societat. L'alumnat aprendrà que si no es llaura el seu futur, si no en té el control, no decidirà, no viurà en una societat adreçada a les persones i no al treball i el seu producte. És l'hora ja i d'una vegada per sempre més que tinguem la nova llei educativa, ara és el moment. No deixem passar l'oportunitat. Una llei educativa pel poble treballador i no pel capital. Una llei educativa que mire les persones, la canalla, l'adolescència i la joventut i no la productivitat, el mercat laboral i les mercaderies.

Així doncs, el futur, la normalitat esdevé oportunitat per capgirar la societat. Persones amb esperit crític, que aspiren a una societat diferent, que els moga un impuls interior per canviar-ho tot, que no es conformen amb allò que els ha tocat viure i viuen, que s'associen amb altres persones, en diversos àmbits, en una AMPA, en una associació veïnal, en la PAH, en una associació cultural, en una organització de caire sociopolític, o d'altres. Les persones que d'una o d'una altra manera fiquen el seu granet de sorra plegades amb altres per construir un nou futur. Ara més que mai, hem de seguir i amb més força. Superar aquest virus, també ha de significar un acte de reafirmació. Amb una societat diferent, solidària, per totes i per tots, on les persones siguen allò important, el virus no s'hagués «menjat» tantes persones, jo ho tinc clar.

Llavors, la «nova normalitat» per mi significa seguir en la lluita, adaptant-nos al moment i continuar, amb més força si cal, aquest nou model socioeconòmic que fa tants anys que construïm.