Las abejas y nuestro deber de cuidarlas

El pasado 20 de mayo fue el Día Mundial de las Abejas y se celebró con la intención de cuidarlas y protegerlas. La importancia de las abejas es un tema que hoy en día suscita gran interés. España, como país mediterráneo se ve muy involucrado con ellas. La abeja (Apis mellifera), así es su nombre científico, son las mayores responsables de la producción de alimentos vegetales.

La famosa polinización es el paso clave en el ciclo de vida de una flor, y las abejas son las que ayudan a que ese momento llegue. Este proceso es vital para la alimentación y para la biodiversidad y más teniendo en cuenta que el ciclo de vida de una abeja es de 21 días, y ellas son las responsables del 72% de la polinización. Ahí bien, el 79% de las especies vegetales comestibles están polinizadas, es decir, que más de la mitad de los alimentos que conforman una buena dieta proceden de la polinización. Las abejas, responsables de este proceso, se encuentran en peligro de extinción.

El aumento de la temperatura global es un problema bastante grave que afecta directamente a la producción alimentaria. La actividad de las abejas durante el año va asociada a las condiciones climáticas, es decir, si el clima no se porta bien con ellas, ellas no pueden realizar bien su trabajo.

Lo que está ocurriendo a raíz de los desajustes climáticos de hoy en día, es que algunas especies vegetales adelantan su floración, porque se adelanta la primavera, sin embargo, las abejas no salen debido al frío y pueden morir de hambre. Los otoños calurosos y los largos veranos provocan la no parada de las abejas y por consecuencia su pronta muerte en busca de un alimento que no hay. El calor también facilita la llegada y la larga estancia de los abejarucos.

También, la introducción y la adaptación de las plantas exóticas en ambientes mediterráneos provocan la intoxicación de la abeja al intentar conseguir polen de ellas. La falta de agua y los ambientes secos impiden la refrigeración de la colmena y provocan infecciones como la Varroa, un ácaro que disminuye la esperanza de vida y favorece la despoblación de las colmenas.

La pandemia puede provocar este año la primera bajada en la historia del Índice de Desarrollo Humano (IDH), un indicador que elabora la ONU desde 1990 para medir el progreso global en educación, salud y estándares de vida. Ninguna crisis había hecho retroceder el IDH a escala mundial, pero eso se acabará posiblemente en 2020, según el informe elaborado por el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD).