Clases presenciales y menos alumnos por aula

El curso escolar está ya en sus últimas semanas, que están siendo sin duda muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. Este tercer trimestre y final de curso tan extraño ha sacado a la luz la necesidad de modernizar el Sistema Educativo, adaptándolo a las nuevas tecnologías y fortaleciendo la educación a distancia en etapas que no se había planteado con urgencia. Por otro lado, se ha podido ver cómo el acceso a la educación sigue sin ser equitativo y todavía quedan muchas barreras por eliminar, como es el acceso a internet.

Hasta los últimos días en las aulas, la gran mayoría de estudiantes no sabíamos cómo íbamos a acabar este curso y, cuando empezamos a saber los primeros detalles, que se centraron en la nueva metodología de trabajo, nos faltaban datos tan fundamentales como pueden ser los criterios de evaluación, promoción y titulación.

Durante la primera semana de confinamiento esa nueva metodología de trabajo era bien distinta en cada asignatura. Cada profesor adaptaba sus trabajos, tareas y clases según su criterio ya que no se contaba con ningún criterio unificado. Cuando Conselleria de Educación estableció el funcionamiento de la enseñanza no presencial todas esas adaptaciones hechas por el profesorado fueron decayendo, aunque la plataforma Aules (la indicada por Conselleria para entregar trabajos, examinarse, comunicarse con el profesorado, etc.) no estaba lo suficientemente preparada para que todos los estudiantes de secundaria y bachillerato de la Comunitat tuvieran acceso.

Según fue avanzando la situación de la crisis sanitaria y con ella las clases online, se comprobaron nuevas deficiencias que limitan el acceso a la educación de manera equitativa, esta vez en el acceso a las nuevas tecnologías y a internet. Se tomaron medidas para reducir esta barrera, poniendo tablets a la disposición del alumnado que no tenía acceso a internet, pero la brecha digital no se ha cerrado.

Por más que se repartan estos dispositivos para reducir desigualdades, el acceso a internet sigue sin ser igualitario. Por una parte, los medios para muchos siguen sin ser los suficientes y todas las personas no tienen una comodidad parecida para hacer los trabajos y tareas y, por la otra, no todos los estudiantes ni todas las familias tienen una formación básica para el uso de las nuevas tecnologías.

Pero lo que cada vez va a ser más preocupante y urgente va a ser el inicio del curso escolar 2020-2021. Ya sabemos las intenciones de dividir las clases de manera que mitad haga las clases de manera presencial y mitad de manera online. No tenemos muchos más detalles, aunque es cierto que estamos muy pendientes de cómo se hará para no crear una barrera más.

Las consecuencias de esta crisis serán nefastas para muchas familias, que verán disminuir sus ingresos y con ello, las diferencias económicas para el acceso a la educación aumentarán.

Desde la Federación Valenciana de Estudiantes (FAAVEM) proponemos para el curso 2020-2021 que las clases se retomen de manera presencial, adaptando las aulas a la nueva situación y disminuir el numero de alumnos por aula. Por otra parte, para mitigar la disminución de los ingresos, proponemos fortalecer el sistema de becas, tanto en enseñanzas universitarias y no universitarias. Para ello pedimos ajustar los requisitos para el acceso a las becas atendiendo a las nuevas circunstancias socioeconómicas y aumentar las cuantías fijas.

Dentro de lo que cabe, esta situación es una oportunidad para adaptar el Sistema Educativo a estas situaciones y al siglo XXI y, también para ver todas esas barreras para un acceso equitativo a la educación y por consiguiente eliminarlas o aliviarlas.

En conclusión, pedimos que se trabaje para que ningún estudiante se quede atrás y continúe su proceso formativo de la mejor manera.