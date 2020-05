Es momento de hablar de valores

Quiero aprovechar esta tribuna para hablar de valores, compartir cómo estamos viviendo estas fechas en BBVA en coherencia con esos valores y aportar mi visión del futuro que nos espera en adelante.

La guía más importante que tiene una compañía son sus valores. Ante cualquier circunstancia, deberemos preguntarnos si estamos siendo fieles a estos y por tanto son creíbles. En BBVA nos guían 3 valores: el cliente es lo primero, pensamos en grande y somos un solo equipo.

Respecto al primero -el cliente es lo primero-, cada empleado de BBVA hemos empatizado con nuestros clientes, entendiendo su situación, porque es la misma que nosotros vivimos. Nos lleva a poner en valor nuestra vocación de servicio. Una parte del equipo saliendo cada día de su casa como el resto de sectores esenciales, para trabajar en nuestras oficinas y el grupo más numeroso, teletrabajando. Todos aportando soluciones y con la integridad igual que siempre, como eje de nuestro trabajo. Y por tanto, gestionando responsablemente esta crisis. No sólo es que seamos parte de la solución, es cómo nos comportamos. Ejemplo de ello es nuestro buen gobierno en la financiación y en la aplicación de moratorias. No es un quid pro quo, es un apoyo responsable a quien lo necesita. Detrás de cada financiación hay empleos que se conservan y familias que pueden mantener consumo e inversión. Estamos yendo más allá de lo que en ocasiones se espera de nosotros.

El segundo de los valores -pensamos en grande-, apareció para retarnos de un día para otro, pues para preservar la salud, teníamos que cambiar nuestras rutinas presenciales por teletrabajo para el 90% de la plantilla. No ha sido una sorpresa en cuanto a capacidades y recursos, pues somos pioneros en transformación digital. Llevar miles de empleados a su casa y teletrabajar, reforzando la ciberseguridad, preservando la calidad de nuestras comunicaciones, dotando de mayor capacidad de proceso a nuestros sistemas, etc, demuestra que somos ambiciosos. Para sorprender a nuestra clientela generamos una acción llamada «cercanía» que ha consistido en llamarles y preguntarles por ellos, su familia, su entorno y ponernos a su disposición.

Y finalmente el tercero -somos un solo equipo-. Estos días hemos podido mostrar un nivel de confianza entre departamentos, alta dirección, red comercial, fuerza sindical, que realmente muestra que somos algo más que una serie de coincidentes que se agrupan bajo una misma compañía que les retribuye por su esfuerzo. Nos comportamos como verdaderos compañeros que persiguen un mismo sueño. He podido ver el compromiso y el orgullo de ser parte de BBVA del equipo que dirijo.

La vuelta a la normalidad tiene que guiarse en torno a valores. Estamos ante una crisis sanitaria global sin precedentes. Por primera vez en décadas, estamos siendo atacados globalmente por un virus contra el que no existen vacunas y que en España ya nos ha arrebatado más de veintisiete mil vidas.

Estos días hemos cambiado nuestras prioridades y nos hemos dado cuenta de que no hay nada más importante que la salud y poner a salvo a familiares y amigos. Muchas de nuestras ambiciones y objetivos han pasado a un segundo lugar, ya que no tendrían el mismo sentido si nos faltase un ser querido. En la desescalada nuestra prioridad debe seguir siendo salvaguardar la salud de todos.

Una de las amargas enseñanzas que nos dejará esta crisis es sanar las heridas de una economía que se desangra. Desde el punto de vista económico, las medidas tomadas para preservar la salud están teniendo una repercusión dañina sobre la economía. No es una crítica, porque no hay economía sin salud y mucho menos sin vida. La caída del PIB va a ser durísima. Aunque pueda parecer paradójico, la preocupación por la economía no está ahí, porque se entiende que es el pago necesario por la salud y la vida.



La preocupación está en cómo quedará la economía después de la derogación de las medidas de salud pública. Aparte de los irreparables daños en vidas y sufrimientos de las familias, esta pandemia ha destruido negocios y economías familiares. Los bancos somos un canal fundamental de alivio económico para los colectivos más afectados. En BBVA hemos querido estar al lado de nuestros clientes buscando soluciones y en la vuelta a la normalidad vamos a mantener los canales de comunicación abiertos para seguir ayudando.

La tecnología ha sido clave y todos hemos seguido avanzando a mucha más velocidad en la transformación digital. Una de las enseñanzas que nos deja esta pandemia es que es posible realizar muchas tareas a distancia. Más relevante es que sigamos humanizando nuestra actividad, poniendo al cliente en el centro de lo que hacemos y que con independencia del medio que usemos para relacionarnos, no sustituyamos interacciones naturales por tweets, posts, whatsapp, etc.

Mi visión del futuro es que este sea más colaborativo. A nivel empresarial nos hará ser mejores como conjunto el dotarnos de capacidades competitivas claras y sostenibles, pero el espacio para colaborar, se ensancha. Hay más espacio para colaborar entre empresas del mismo sector sin miedo a perder una parte de la cuota. Colaborando elevas el nivel de ese mercado en su conjunto.

Un aprendizaje de esta crisis es que ha sacado nuestra mejor versión. Hemos visto liderazgo compartido y sereno, solidaridad, generosidad y que podemos ser optimistas porque el ser humano no ha perdido la esperanza en sí mismo.