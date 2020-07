Municiones para una campaña

Los españoles ya sabemos que el próximo 12 de julio, se van a celebrar los comicios autonómicos en Galicia y Euskadi. Eso, no debe sorprendernos, lo que sí debe sorprendernos es el material de agitación y propaganda que están utilizando el PP y VOX en su Campaña electoral, que es toda una novedad.

Los muertos por el Covid-19, que los ha contado y muy bien seguramente, el aspirante a Caudillo, Pablo Casado, porque es un experto en matemáticas, no le han debido salir las cuentas muy bien, con las que han constatado en los Hospitales y Residencias de la tercera edad.

Pero eso no ha sido una dificultad insuperable para este mini-líder del PP, con vocación de funerario, y por eso ha decidido utilizar los muertos y el número de ellos que a él le han salido, para acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de culpable de todas las víctimas del Covid-19.

Y ni en Galicia, ni en Euskadi, el PP de este calibre político, va a obtener los resultados apetecibles por este personajillo con tal campaña.

Porque además, las comparaciones con VOX y la carrera por demostrar quien es mas de derechas, no va a tener ganador. Gallegos y Vascos saben que tanto las candidaturas del PP como las de VOX son la extrema derecha. Y yo comparto con ellos esas opiniones.

Unos, con los muertos de munición electoral, y otros, entrenandose a disparar contra fotos de los miembros del Gobierno, no les va a llevar a buen puerto, ni al PP ni a VOX.

Y es que claro, cuando Espinosa de los Monteros de VOX ha difundido un mensaje en el que tacha a la ONU de "Organización revolucionaria y de extrema izquierda". No es de extrañar que lo diga quien lo ha dicho.

Porque la ONU, en su declaración 39 de 1946, tacho a Franco como CRIMINAL DE GUERRA y a su régimen como FASCISTA apoyado por Hitler y Mussolini. No haya sido muy del gusto de este Espinosa.

Claro, y se entiende que con estas municiones ni Gallegos ni Vascos, vayan a votar a estos "Mindunguis de la ultraderecha" que de Científicos políticos, les falta un poco.

Cuando no pocos científicos consideran a Santiago Ramón y Cajal como uno de los cinco o seis científicos más importantes del mundo. Si, y que Galileo nos enseño, que éramos nosotros con respecto al Universo y más o menos donde estamos, y Newton, autor de Leyes de la Física básica, capaz de transformar totalmente nuestra forma de ver el mundo y Darwin, que también nos enseñó y mucho de lo que nos podía enseñar, la Biología con la teoría de la evolución de las especies, también con otras teorías importantes, Einstein, que es más o menos coetáneo de Cajal en 1905 descubrió la Teoría de la Relatividad y nos abrió todo un mundo con la Mecánica Cuántica, que es otro modo de entender la Física.

El español Ramón y Cajal, como fundador de la moderna Neurociencia, nos abrió el camino de entender la Neumología, el sistema nervioso que somos los humanos. Es de los cinco o seis Científicos más revolucionarios del mundo.

Claro yo echo en falta entre tantos Científicos, a Pablo Casado y a Santiago Abascal, que lo hubieran hecho medianamente si se hubiesen dedicado a la Ciencia Política, de verdad. Lo que no sé, qué es lo que nos hubieran enseñado. A tenor de lo que están utilizando en la Campaña, pues NADA.

Por esa razón, estoy convencido de que los gallegos y los vascos, votarán PSOE, porque Galicia y Euskadi saldrán ganando. Porque, de momento, es lo que toda España necesita .

Y así lo creo y así lo digo.