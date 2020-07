Des de dimarts passat estic, de nou, treballant. Vaig passar els tres mesos de confinament tancada a casa i sola, com tantes altres persones.

Açò, que a penes té importància, m'ha ajudat a veure el món d'altra manera. Ara veig molta més mesquinesa que abans. Menys alegria i molta por a «allò» desconegut.

A la tornada a la feina vaig passar a saludar a una companya i quan li explicava que em note amb certa ansietat, que no por, em va contestar que «no pensara tant». Igual té raó, però encara no he trobat el «botó» per deixar de pensar i li continue donant voltes a les coses.

Coses tan senzilles com la picabaralla del Govern Valencià amb el retorn del seu personal al treball presencial, és una qüestió que no és intranscendent. I no sols perquè m'afecta directament, no, no es tracta d'això. Dic que no és una qüestió menor, perquè el que està en joc és el lideratge del Govern de la mà de Gabriela Bravo, amb el suport explícit de Puig i el de Compromís amb el suport, també explícit, de Mònica Oltra.

Em dona pel nas que la legislatura no serà de quatre anys com estava prevista i que molts dels «egos» estan començant a aflorar per a ser tinguts en compte de cara al futur. I he de reconéixer que actituds com la de Fran Quesada, anterior Director General de Medi Natural, i que just fa una setmana va dimitir per tornar a la docència, serien molt més desitjables, perquè ens recorden que cal ser humil, franc i coherent amb els posicionaments no sols de l'opció política que puguem defensar, també cal ser-ho amb un mateix.

Així doncs, i més enllà del que puga passar a la tardor amb la COVID-19, m'estic veient vindre un estat de tensió mantinguda dins del Govern del Botànic II, fins que esclate per algun cantó i Puig no puga mantindre ni el seu lideratge ni el seu control. I aleshores vindrà el moment decisiu per als qui votem a l'esquerra, per la decepció produïda per part d'aquest Govern emplenat d'egos i amb una situació ben complicada.

Algunes males llengües ja pronostiquen cessaments d'alguns alts càrrecs que podrien fer ombra a qui està al front de les Conselleries o de la mateixa Presidència.

La política com a eina de transformació social està donant pas a lluites de personalismes per a tindre una major projecció social i, en compte de treballar per a la ciutadania, que els ho demandem, s'està buscant llaurar-se carreres polítiques. I després ens demanaran, de nou el vot i la nostra confiança. Ja ho tenen bé!!!

Amb el retorn no estic gens optimista, gens. Potser perquè a l'eixir de la bambolla del confinament, i malgrat haver seguit diàriament la informació més enllà de la COVID-19, me n'he adonat que definitivament el món ha canviat i, tot i que no sé encara per on acaben d'anar els tirs en general, però concretament en política la cosa no ha millorat gens. Més aviat al contrari, en general veig mesquinesa, interés i poques ganes de servei públic.

I de l'actitud de l'oposició, millor no dir res. Em fiquen tan nerviosa que he copiat el patró de ma mare i quan els veig a la pantalla o trac el so o apague la tele. M'afecten molt les brutícies que diuen per a desgastar a tots els governs que no són seus. No són constructius. Només volen el poder per fer el que han fet sempre, retallar drets socials i imposar les seues idees, per no parlar d'altres coses que també han fet al llarg dels anys.

En fi, com deia la cançó i un poc modificat «No son buenos tiempos para la política».