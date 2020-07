El Idioma: ¿Cultura o un simple instrumento?

Es habitual escuchar que el idioma forma parte de la cultura y de la identidad de un pueblo hasta el punto de ser utilizado como una característica, quizás la más explotada, para diferenciar a una sociedad de otra y constituir uno de los recursos de los que más se valen los nacionalismos para justificar su razón de ser y sus objetivos mediante su imposición, siendo habitual, cuando gobiernan, que legislen poniendo trabas a que se utilicen, se difundan o se enseñen otros distintos, sobre todo cuando éstos pertenecen a otras culturas que reconocen hostiles por considerar que quieren despojarles de su identidad.

Desde mi punto de vista, el idioma no es parte de ninguna cultura, no es más que un instrumento, un medio que se utiliza para entenderse, para transmitir, y lo transmitido puede pertenecer a la cultura o no, pero esa es otra cuestión.

Del mismo modo que un piano o un lienzo no son obras de arte por sí mismos -lo podrán ser la sucesión de notas musicales que pueda emitir el primero o lo que se haya pintado en el segundo, que también podrían ser ruidos sin sentido o garabatos según sea el caso- el idioma tampoco es cultura por si mismo, lo podrá ser su contenido, lo que se escribe o lo que se dice y lo será sin importar la lengua que se utilice; así, volviendo al símil de la música, una obra maestra lo será siempre, esté interpretada al piano o al violonchelo o a la guitarra; cambiará el instrumento (el idioma), pero las melodía (lo que se transmite) será la misma. Una ventaja de otras formas de expresión distintas al lenguaje, como la música o la pintura, es que ellas hacen uso de un "idioma" universal, accesible a todos.

La cultura, cuando su medio de difusión sea la palabra, puede transmitirse a través de cualquier idioma; así, por ejemplo, las obras maestras de la literatura no lo son por la lengua en que hayan sido escritas originariamente y si forman parte de la cultura universal es por lo que significan, por lo que transmiten, y precisamente por eso son traducidas, para que sean accesibles y disfrutadas por el mayor número posible de personas. Así, es fácil entender que para la gran mayoría de los españoles "El Quijote" escrito en chino, lengua minoritaria en nuestro ámbito, no sea más que muchas páginas encuadernadas llenas de trazos sin sentido que no transmiten absolutamente nada, y no por ello deja de ser parte de la cultura española. El mismo contenido y las mismas emociones puede sentir un chino leyendo esta obra o cualquier otra en su lengua que un español en la suya. En definitiva, el idioma no entra a formar parte de la cultura, solo la transmite.

Conocer varios idiomas -todos es una misión prácticamente imposible- es deseable porque permite un mayor acceso al conocimiento, pero el hecho de tener que aprenderlos, que muchos ven como una obligación, no deja de ser un inconveniente porque todo lo transmitido está limitado, no llega al mayor número posible de personas y peor si el idioma que se utiliza es poco conocido en un mundo globalizado, interdependiente y cada vez más informatizado, en el que no existen fronteras en la información y en la comunicación.

Lo primordial es que lo transmitido se entienda, en caso contrario carece de sentido porque no hay comunicación que es la única razón de ser del lenguaje y la escritura; el único requisito que se debería exigir al uso de un idioma es que se entienda, no hay otro.

Siguiendo la tradición judeocristiana, que identifica rasgos esenciales de la civilización occidental más allá de lo religioso, el plurilingüismo no es más que un "castigo divino" impuesto para confundir a las personas y lo deplorable es que hay quienes se empeñan en que esta "condena" sea perpetua fomentando o imponiendo el uso de unas lenguas y, lo que es más lamentable, obstaculizando el uso de otras más difundidas en una sociedad cada vez más globalizada, y lo único que consiguen es poner trabas para que las personas, sean de donde sean y estén donde estén, puedan entenderse.

La idiosincrasia de los pueblos, lo que los hace diferentes, emana de su cultura, de sus costumbres, de sus creencias, de sus valores, de sus tradiciones, y no del idioma que utilicen.

Son muchos los ejemplos de pueblos muy diferentes con idéntico idioma y pueblos con cultura similar y distinto idioma.