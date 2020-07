Estado del clima en España 2019: excelente informe

Aemet ha hecho público el informe del estado del clima en España en 2019. Es un informe excelente que supera la calidad de los realizados por la Agencia Estatal en años anteriores. Los resultados no dejan lugar a dudas: el clima de nuestro país es cada vez más cálido, menos confortable y con menor precipitación en su conjunto, sin que falten episodios de lluvia extremos que descargan cantidades enormes generando pérdida de vidas y elevados daños económicos. Los datos no mienten. Por tanto, es un informe poco del agrado de aquellas personas que, con imprudencia y desconocimiento, siguen afirmando que el calentamiento climático actual, de causa antrópica, no existe. El informe está plagado de datos analíticos, sinópticos y de modelos de circulación. De interpretaciones fundadas para explicar lo ocurrido en el último año en nuestra atmósfera. Y todo al alcance del gran público de forma transparente y gratuita. Felicidades a Aemet por su magnífico trabajo en todos los campos, pero muy especialmente en el estudio del cambio climático y de su comunicación social. Es el reflejo de un trabajo constante y bien planteado en los últimos años, que avala la necesidad cada vez mayor de inversión en meteorología y climatología, disciplinas científicas de indudable utilidad social. De sus informes y estudios van a depender muchas políticas socio-económicas y territoriales en nuestro país durante los próximos años. Porque la mitigación y adaptación al cambio climático actual es una necesidad urgente, un camino sin vuelta atrás.