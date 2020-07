Simplemente, trabajo

Gobernar. No son pocos los teóricos que a lo largo de la Historia han intentado desentrañar cuáles son las claves que se esconden tras una palabra con una enjundia tremenda, con un calado como pocas. Y es que el servicio público se redefine con cada salida del sol y hay que interpretarlo como un ente móvil que hay que entender con flexibilidad. Hoy (al contrario que hace unas décadas) es clave la transparencia con la ciudadanía, el contacto directo, el ecologismo, el respeto a la identidad sexual, el buen trato animal o el municipalismo. Son algunos ejemplos pero gobernar no deja de ser responsabilidad y compromiso con el trabajo, ni más, ni menos. La teoría es necesaria y la visión del mundo (que llega asociada a una ideología) también. Dos elementos que deben ser completamente democráticos, con la confianza y la convicción de que el pluralismo, el respeto de los derechos humanos y el aprendizaje con la diferencia son el mejor de los caminos para conseguir una sociedad cada vez mejor. Sin embargo, el trabajo es un método pero también un pretexto. Porque la ciudadanía, que en buena parte ha perdido su confianza en la clase política (el término clase política ya echa hacia atrás), necesita comprobar que los políticos y la gente que rodea a los partidos trabaja a destajo, que no tienen impedimento en invertir horas cuando se trata del bien común, que la entrega es sincera y desinteresada.

Los partidos son entes que viven etapas claramente definidas y cuando las victorias se alejan no es fácil seguir con la misma fuerza. Sin embargo, son muchos y muchas los que, día a día, continúan trabajando para conseguir que los vecinos y vecinas de cada pueblo y ciudad se sientan respaldados, que vean en ellos cómplices para cambiar las situaciones injustas, que entiendan que la política sigue siendo una herramienta para lograr que el mundo (el más lejano pero también el más próximo, de Vallanca e Higueruelas a Daimús y Beniflà, de Jalance y Venta del Moro a Pedralba y Benavites) sea cada vez más habitable. No, la política ya no es lo que era. Ahora todo queda fiscalizado y los secretarios e interventoras de los ayuntamientos en ocasiones mandan más que los alcaldes y alcaldesas. Ya saben de lo que hablo. Creo sinceramente que se llevan ya muchos años cambiando la concepción que la ciudadanía tiene con la política y los políticos. Y se está consiguiendo con gestiones en la base, con el contacto directo, con conversaciones sinceras, con la empatía necesaria y el abrazo oportuno. Somos personas como cualquiera de ustedes. Simplemente hemos decidido dedicar nuestro tiempo a intentar mejorar la sociedad. E invertimos muchas horas en intentar lograrlo. Los que me conocen saben cuántas invierto yo. Y yo que conozco a muchos políticos tanto de mi partido (el PP) como de otros, sé que también lo hacen. Prácticamente hasta dejarse la vida.

Mi intención de convertirme en presidente provincial del Partido Popular me ha llevado a viajar por Valencia casi como Willy Fog viajó por el mundo. Junto a mi equipo hemos hecho cientos de kilómetros que me han servido para cotejar la ilusión que se vive en el PP pero sobre todo las ganas que tiene la gente de cada pueblo y ciudad de ponerse la indumentaria de trabajo e intentar aportar su grano de arena para salir de esta crisis en la que estamos inmersos y construir un mundo mejor. Trabajo, simplemente trabajo. Porque cuando las certezas desaparecen (y en este mundo líquido, como definió Bauman, pocas certezas parecen quedar ya) el trabajo es garantía de credibilidad. Es complicado reprochar un error cuando se sabe que se han invertido decenas, cientos o miles de horas en el proyecto. Trabajo. Sin más.