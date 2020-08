He tenido la fortuna de poder participar con mi hijo en la instalación de una nueva estación meteorológica de Avamet en el municipio alicantino de la Torre de les Maçanes. Pertenecer a Avamet y conocer a personas como Rafa Enguix, Javi Miró, Alex G. Llorens, Lidia o Rafa Ferrandis le permiten a uno experiencias que van mucho más allá de la meteorología. Conocer a Antoní, alma máter de la restauración de este Mas (nombre de explotación agraria y unidad de población en el entorno geográfico al que nos referimos) para convertirlo en casa rural, yendo mucho más allá de lo que he visto en otros casos, ha sido una experiencia única. La Torre es un municipio ubicado en la comarca mayoritariamente litoral del Campo de Alicante, pero que no tiene nada de litoral, ya que se ubica a más de 700 metros de altitud, tiene poco más de 700 habitantes y está conformado por espectaculares montañas. En una de ellas está La Canaleta, a unos 940 metros de altitud. La estación allí instalada va a dar mucho juego y es una pica en Flandes más de Avamet, en una zona en la que no abundan los datos climáticos.

Por otro lado, al margen de la experiencia meteorológica Antoní ha hecho de anfitrión y nos ha explicado su magnífico proyecto de turismo rural, que va mucho más allá del alquiler de habitaciones, al haber tematizado todo el entorno y ofrecer rutas y otras experiencias vitales mucho más completas. Un horno de cal, otro de carbón, una tematización de todo tipo actividades de aprovechamiento agroforestal, un magnifico museo etnográfico en ciernes y, como guinda, un maravilloso museo de vehículos antiguos, agrarios y urbanos, que tiene su máxima expresión en la Torruana, un autobús de los años 30 que hacía la ruta entre la Torre y Alcoi. No es una mera restauración física de la casa y el entorno, es una puesta en valor de un patrimonio con toda la cadena de valor, que merece la mejor suerte y en el que la estación meteorológica y las cámaras web que se van a instalar próximamente, nos dejarán contemplar un magnifico paisaje, pero sobre todo nos incitarán a verlo en vivo.