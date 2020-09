Las espantás de Pablo Casado

A sus reiterados NO de Pablo Casado, a todo lo que sea para bien de todos los españoles, ahora, el PP intenta tumbar también la respuesta conjunta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno ante el Covid-19, a este Fra-Casado le ha faltado tiempo, para hacernos una "Espantás" tan solo un dia despues del encuentro de Pablo Casado con el Presidente Pedro Sánchez, porque se ve que no le era suficiente su negativa a negociar los Presupuestos Generales del Estado, que el PP ha presentado una moción en el Senado para tumbar el pacto sobre fondos de los Ayuntamientos.

Y es que este Fra-Casado está enrocado en el "NO A TODO".

No a negociar los PGE, como ya nos anunció antes de que fuese a la Moncloa.NO a un acuerdo de futuro entre los Ayuntamientos y el Gobierno, pese a que la pandemia sigue haciendo estragos.

Estas circunstancias nos hace que vayamos a empezar la semana, que va a ser muy crucial, con el foco puesto en los PGE y la renovación de las instituciones. Y lo que siempre ha anunciado el Presidente Pedro Sánchez, una vez más va a insistir en "La Unidad de todos en la lucha contra la pandemia" , la Unidad para hacer las grandes transformaciones que necesita España.

Y pese a los repetidos NO, NO, NO, para NADA de este Fra-Casado presidente del PP , que ha dado una "Espantá" a la negociación, sin tan siquiera hacer ni una sola propuesta, salvo que le sirvan la cabeza de Pablo Iglesias, el objetivo del Presidente Pedro Sánchez no va a ser otro, que el conseguir los apoyos suficientes para renovar el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor de el Pueblo, del Tribunal Constitucional y RTVE, así como de otras instituciones, y sobre todo lograr que el proyecto presupuestario de 2021, que ya se encuentra finalizado , el gobierno, como es natural, trate de seguir sondeando al resto de formaciones políticas para obtener sus apoyos.

Porque sin vetos, ni exclusiones de ninguna fuerza política, es posible lograr los PGE de todos y para todos. Y si Pablo Casado se excluye y además se suma a la Moción de Censura de la ultraderecha de VOX, va a ser la puntilla que necesita el PP en los sondeos con la pérdida de votos, para ver si se convence este Fra-Casado de que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias , va a continuar gobernando, pese la "Espantá" a las negociaciones, a los españoles y a España, que nos ha hecho este desecho de político.

Con su desprecio a negociar, por el bien de nuestro país, yo espero que pronto le va a llegar el día, que hasta los suyos se van a hartar de soportar tanta cobardía política, ya que no sirve ni para hacer oposición, y mucho menos para llegar a la Moncloa, por eso, lo lógico es que lo despidan como él hizo con Cayetana Alvarez de Toledo, porque como dice el refrán: " Quien ha hierro mata , a Hierro muere" .

Y comparándolo, en términos taurinos, sus "Espantás", no son las que hacía un gran torero, contradictorio pero genial, cuando no podía con un toro, El Gallo, las "Espantás" de Casado ante la obligación de negociar, las hacen los cobardes políticos, como él. Así pues, va a quedar, en la historia de las derechas de este país. Como un cobarde y además de derechas.

Así lo creo y así lo deseo.