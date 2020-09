Estic sorpresa

Sí, molt sorpresa amb algunes de les propostes que el PPVC està fent. Sobretot amb el tema de la infermeria escolar. Si desgranem els dos termes, ens trobem amb dues de les principals potes de l'estat del benestar: Sanitat i educació. Sorprenent.

Van governar quasi vint anys a la Generalitat i van retallar tot el que van poder en aquestes dues potes. Van privatitzar part de la sanitat pública; van aconseguir que les llistes d'espera foren eternes; van externalitzar serveis que eres públics i, per tant de tota la població; van empobrir l'educació pública per fomentar la privada; van retallar personal en les dues branques tant en sanitat, com en l'educació; van fomentar el clientelisme; van desviar fons a altres partides, com les de cooperació per acabar desviant-les no se sap mol bé cap on, però que mai van aplegar a la destinació original prevista; van sobrecarregar les consultes d'atenció primària en retallar mitjans humans i materials; i així un llarg etc. i durant quasi vint anys.

I ara, Bonig, que va participar d'alguns d'aquests governs que ens van empobrir com a societat i que va empobrir la vida de xiquetes i xiquets, li vol dir a Puig i el seu govern com han de fer les coses. Perfecte.

I jo em pregunte (ja sabeu què soc una preguntona), per què no li dona consells a la seua companya de partit i presidenta de la Comunitat de Madrid? Ah no!!! Que és que en Madrid s'està fent el que es feia ací quan ells governaven i per això no calen consells, perquè en Madrid i amb una hereva d'Esperanza Aguirre ja saben com fer les coses. Però sembla que ací, amb un Govern que, malgrat les moltes errades, es preocupa per la gent i treballa per la gent i no sols pels beneficis propis, no saben fer la "o" amb un canut i necessiten els seus consells. Cal fotre's!!!

Desconec les intencions futures de Bonig, però si per a aconseguir-les ha de recórrer constantment a la desqualificació del Govern Valencià, al final crec que tindrà poc recorregut fins i tot dins del seu propi partit. Perquè altra cosa no, però colzades i empentes, malgrat la imbecil·litat d'alguns dirigents del PP, deu ser el que més abunda dins del PP de Casado. I si no que li ho pregunten a la marquesa Álvarez de Toledo.

Renegar del passat del PPCV mantenint a persones com Bonig o Catalá, entre d'altres, al capdavant de les oposicions polítiques de les principals institucions valencianes, resulta molt poc creïble. Jo no em crec gens ni mica la presumpta regeneració del partit de Casado ni a Madrid ni a la Comunitat Valenciana. I, potser qui millor representa el que volen amagar però el que són en realitat es Isabel Díaz Ayuso, la qual no té cap pudor ni vergonya (potser tampoc massa enteniment, tot s'ha de dir) en deixar morir a centenars de persones majors a les residències, per exemple o en donar bons de menjadors per a l'alumnat vulnerable a multinacionals de menjar poc saludable, o de privatitzar les proves PCR quan es poden fer a la sanitat pública.

Podria ser que Bonig aspirara a gestionar com Díaz Ayuso? Si és així sols dependrà dels nostres vots. I esperem que el conjunt de la ciutadania valenciana tinga més seny i no ho permeta quan aplegue el moment.