La alegría de la visibilidad

Me alegro por la rapidez con la cual la conselleria ha respondido al artículo que publicamos en Levante-EMV. Me alegra saber que cuando apareces en los medios empiezas a dejar de ser invisible (os invito a leer las declaraciones que realizamos). Aprovechando este cambio de tendencia voy ver si con otros asuntos la velocidad es la misma. Hace más de 15 años que esperamos la ejecución de unas obras en nuestro centro para crear salidas de emergencia. Mas de la mitad de nuestros alumnos o se desplazan en silla de ruedas o tienen dificultades de movilidad. También comentar que las dos ultimas vacantes de educador han tardado una media de ocho meses en cubrirse. Seguro que asuntos como estos (tenemos más ejemplos) también tienen la misma velocidad de respuesta. Y por supuesto agradecer a la administración el gran esfuerzo que realizan por cubrir con 11 educadores a un colectivo de 95 alumnos con discapacidades graves y permanentes (curioso que han sido el mismo número los últimos años y no llegamos ni para un educador por grupo). Dos fisioterapeutas para trabajar con un total de 20 alumnos en silla de ruedas y más de 15 con dificultades de desplazamientos (por cierto, debe ser casualidad, el mismo numero desde que el centro abrió) y por supuesto 2´5 maestros de pedagogía terapéutica más que el curso anterior, que afortunados somos 17,5 maestros para 95 niños, contando en ese número al director y a la secretaria del centro, a los maestros que atendían el aula combinada y a la maestra que realizaba el servicio de atención temprana. Gracias. Y para no olvidarnos, cuatro maestros de audición y lenguaje (exactamente los mismos que los cursos (13/14, 14/15,16/17 y 17/18). Gracias por apostar de forma tan descarada por la inclusión. Bueno, inclusión, en nuestro caso, no, porque todos nuestros alumnos presentan diferentes grados de discapacidad y solo se relacionan entre ellos, entonces mejor no hablemos de inclusión. Mejor les preguntamos a los centros ordinarios y el numero de educadores o fisios que envían cada curso para ayudar a una inclusión real. Hoy ha sido el primer día de curso y los que estamos en las trincheras de la educación , da igual específicos que ordinarios, estamos haciendo lo que podemos. Tengo la enorme suerte de trabajar con alumnos/as con diversidad funcional. Suerte.