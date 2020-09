Qui matà la raó? Fuenteovejuna, senyor. Qui és Fuenteovejuna? Antivacunes, conspiranoics, negacionistes, antimascaretes i reaccionaris. Tots a una, senyor. Com al drama de Lope de Vega aquests moviments, que surten de la frustració i no de la il·lusió, conformen una rebel·lió col·lectiva contra el suposat contuberni, per a suprimir llibertats, entre governs (estatal i autonòmics), científics i mitjans de comunicació. Doctorats en infectologia per la Universitat de Twitter i màsters en virologia per l'Institut de Ciències Mèdiques de Facebook creuen saber més que epidemiòlegs i viròlegs, executant a la perfecció el manual de males pràctiques sobre el coronavirus, al rebutjar la mascareta amb la mateixa inconsciència i egoisme que aquells que van al puticlub i rebutgen el condó. En un exercici d'imaginació desbocada, els «covidiots» barregen idees recargolades sobre el rum-rum que Bill Gates pretén implantar microxips 5G a través de la vacuna contra la COVID-19, els plans hegemònics del partit comunista xinès i un projecte maquiavèl·lic per destruir l'economia global. La imaginació al poder; no deien això en 1968? Una imaginació fèrtil que porta a dir-la cada dia més grossa: un còctel de supòsits tronats sense cap evidència científica, servit per col·lectius vinculats a les pseudociències i defensors de pseudoteràpies. Com la cosa fa riure, i el riure és bona medicina, riguem; rialla d'orella a orella que allibera endorfines que mitiguen el dolor i l'estrès, alenteixen l'envelliment i redueixen la pressió sanguínia. Per si eren pocs els covidiots, l'àvia ha tingut bessonada: els negacionistes de la dictadura de Franco i els terraplanistes que pensen que la Terra és plana. Uns i altres basen les seues creences en un món paral ·lel que reforça la seua fe i rebutja les evidències que la impugnen. Fins el punt que un terraplanista fabrica un coet per demostrar la seua creença i mor en l'intent provant que la terra... és dura! Amb parides així, que l'àvia no torne a parir.