¿Quén era M. Rajoy? ¡Sí, era Mariano Rajoy!

¡Si!, ya lo creo. Y si había lugar a dudas, el juez que ha levantado el secreto del sumario, después de que el Fiscal de Anticorrupción haya pedido la imputación de los exministros , Jorge Fernandez Diaz y Maria Dolores de Cospedal, por presunto espionaje a Luis Bárcenas, va a hacer posible que el tal M.Rajoy que figuraba en las cuentas B que manejaba el extesorero , sea un tal Mariano Rajoy que ocupaba por aquellos tiempos de espionaje, el puesto de Presidente del Gobierno, resulte también imputado.

Ese levantamiento del sumario, el extesorero Bárcenas y el caso Gürtel, por no citar las decenas de casos de corrupción, son la bestia negra del PP, desde hace 11 años que amenazan la imagen del PP, y de rebote la de su actual Presidente Pablo Casado, aunque este se haya dado muchas prisas en decir "Yo no estaba".

Pero ese sacudirse las pulgas, que tiene Casado, de la etapa de Mariano Rajoy, no solo no nes cierto, porque fue vicesecretario del PP en la última etapa, entre el 2015 y 2018, y no puede escaquearse tampoco del escándalo del espionaje policial a Bárcenas extesorero popular. Por lo pronto, Mariano Rajoy y Pablo Casado van a tener que responder en el Congreso por el espionaje a Bárcenas.

Pero ese es el estilo de un FraCasado, apoyarse en las mentiras. En los años que se registran los hechos, entre julio del 2013 y julio del 2015, Casado ha insistido en que él era solo "Diputado por Álava" y que no tenía responsabilidades, y no estaba en la dirección del partido, ha añadido. Pero después de esas afirmaciones, ha pasado sin vergüenza alguna , y sin argumentos, al contraataque, recordando que Unidas - Podemos tiene su propio problema con la investigación de sus cuentas. Y ha acusado a lka Fiscal General del Estado, Doloresw cDelgado, anterior Ministra de Justicia de Pedro Sánchez, de impulsar el caso, y que a su juicio, es la persecución al PP por razones políticas. Todo propio de este cobarde político, donde lo más importante ha sido: "El yo no estaba alli".

Y eso son excusas que no van a impedir que la marca PP siga deteriorandose más y más, en un momento donde Casado necesita recuperar a toda costa a los votantes de VOX, su peor herida , y cerrar el posible crecimiento de Ciudadanos.

Y es que las páginas del auto que el juez ha hecho público, asestan un duro golpe al PP. Porque una vez levantado el secreto del Sumario, de la "Operación Kitchen " el escrito señala que hubo responsabilidad de la Administración Superior del Estado, es decir del Gobierno, en la época que Mariano Rajoy era el Presidente del Gobierno, y que presuntamenente pusieron en marcha un "Operativo parapolicial" con el objetivo de obtener infrmaciónj del extesorero de lka fuerza conservadora Luis Bárcenas, que pudiera comprometer a altos dirigentes del PP. El objetivo era: "Que no llegara al juzgado de la Audiencia Nacional, que investigaba entonces la ncaja B del PP.

Anticorrupción, ha dado más detalles del montaje puesto en marcha, entre ellas las pesquisas hechas por el chofer de Bárcenas ó los mensajes telefónicos encontrados al entonces Secretario de Estado de Seguridad y número dos de Interior, Francisco Martinez. La información aportada, por este, puede ser esencial en el caso, pues apunta a que el entonces Ministro del Interior , estaba al tanto de lo que se hacía. Tiene otra relevancia más politica las observaciones que hizo cuando se sintio abandonado por su partido y afirmó que fue utilizado: "Lo que quise, es ser leal y eficaz a miserables como Jorge, Rajoy y Cospedal". Una manera de entender la política, que en mi modesta opinión, da por sentado que paar conseguir esos objetivos, se puede actuar al margen de la ley.

La Operación Kitchen, entronca directamente con el caso Gürtel y la destrucción de pruebas relacionadas con la presunta financiación irregular del PP. La posibilidad de haber utilizado las cloacas del Estado para obstruir una investigación judicial que podía perjudicar a algunos de sus miembros , no son un detalle menor en esa trama, que sigue pasando factura a la formación conservadora, corrupta y reaccionaria que es el PP y que coloca a su actual Presidente Pablo Casado, ante la tesitura de depurar responsabilidades para erradicar en su partido los graves comportamientos que no tienen cabida en el Estado de Derecho y la Democracia de nuestro país.

Difícil tarea, la de depurar responsabilidades en un partido cuyos dirigentes de una u otra época , han sido, por sus hechos consumados , juzgados y condenados una gran parte por corrupción. Y que la vaya a realizar Pablo Casado, es tan imposible como que llueva hacia arriba, porque de este lidercillo no se puede esperar que de una a derechas, aun siéndolo hasta la medula.

Por estas circunstancias, yo me pregunto y seguramente muchos españoles, ¿Como hacen los sondeos de Antena 3? que atribuyen un crecimiento de cinco puntos al PP. Porque a mi me parece que o están de botellón cuando hacen las consultas, o son lois consultados los bebidos. Claro que entiendo que los sondeos sondeos son, y solo favorecen a quien los paga.

Pero con la que está cayendo , el PP más bien merece el desprecio electoral , que los resultados de sondeos a la carta.