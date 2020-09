La estación Termini del PP

El PP, ha llegado al final de su "Carrera Política", lo que podríamos llamar su "Estación Términi", como consecuencia de los desacatos en materia de "Corrupción" que ha venido acumulando, por las numerosas actuaciones de múltiples cargos públicos . Nunca, había pasado por unas circunstancias como la actual el PP, donde tiene que hacer frente con su "Currículum de Corrupciones" sobre su historia, a una situación como la que tiene planteada, en la cual, es previsible que los Mariano Rajoy, Jorge Fernández, Dolores de Cospedal y Pablo Casado, vayan a pasar por el Congreso de los Diputados algunos, y todos quizá por el banquillo ante los Magistrados para explicar "Cómo lo hicieron", porque "Lo hecho , hecho está". Y no para que Pablo Casado siga con que : "Yo no estaba", o qué "Era Diputado por Álava".

Las consecuencias de lo que resulte del proceso por la Operación Kitchen, van a ser presumiblemente muy severas, hasta el extremo - pienso yo - que el PP tendrá que "Renovarse ó morir" políticamente hablando.

El PP, nunca había pasado por las circunstancias en las que se encuentra, en otras ocasiones, hacer solo un recambio generacional, y que algunos de los culpables hayan sido condenados y están pisando cárcel, ha sido la solución.. No, no, pero ahora no va a ser suficiente, si no se lleva a cabo una radical transformación del PP, para lograr ser un partido de Centro Derecha. Ahora se trata de la obligación por necesidad imperiosa, de llevarla a cabo, porque no solo van a tener que pasar por la vergüenza de explicar en el Congreso de los Diputados "Como lo hicieron". Porque los jueces , van a tener la última palabra ante los hechos consumados de espionaje y de corrupción de los altos mandatarios de la época de Mariano Rajoy. Y como vayan a quedar judicialmente lo encartados, es hoy por hoy, una incógnita, pero que el PP como partido no puede continuar siendo y haciendo , lo que viene haciendo hasta ahora, le va a ser muy imposible el continuar, salvo que Pablo Casado y la cúpula del Ejecutivo Popular, apuesten por la refundación de un nuevo partido, con otro nombre, otros dirigentes y otra política auténticamente de Centro Derecha. Porque Casado, ya no tiene recursos políticos válidos, ni el PP es un partido realmente de oposición, por lo tanto ni continuar como Presidente del PP , es ya posible, ni mantenerse el actual PP con el único objetivo de "Derribar al actual Gobierno" haciendo de las Reiteradas acusaciones e insultos, ya no tienen recorrido posible para su credibilidad.

Y por eso, el PP necesita esta refundación , que viene ya de lejos, y que a estas alturas no ofrezca dudas, es evidente para mí, porque el cambio de la ex portavoz parlamentaria, Cayetana Alvarez de Toledo, y el anuncio de un giro, de un cambio de estrategia del PP , ha resultado tan falso como el autor de esa afirmación, y solo ha demostrado el agotamiento político de Pablo Casado. Lo que hace falta es la refundación que he apuntado. Porque si no se produce, a todos estos problemas que el PP está teniendo, hay que añadirles que la competición con VOX , partido fascista donde los haya, le exigiría cambiar de marcha, porque necesita quitarle votos al partido de Abascal, si es que algún día , en el PP siguen pensando en ser alternativa de Gobierno.

Pero para que el PP pueda gobernar , como es su ambición permanente, su objetivo clave es reducir el espacio de VOX, y al mismo tiempo robar parte del voto sin representación de Ciudadanos. Una operación muy complicada , ya que con todo, los de Abascal, que son su principal objetivo , si están demasiado fuertes, Casado lo tendría muy difícil para aunar una mayoría parlamentaria, incluso quedando primera fuerza con regionalistas y nacionalistas.

Dentro de unos días, Abascal va a presentar la moción de censura de VOX , que son una provocación fascista, que tiene ya garantizada, el fracaso y la crispación desde algunos escaños . Pero hasta hoy Casado no ha dicho que van a decidir desde la bancada de la oposición, aunque Cayetana Alvarez ya ha hecho saber su opinion , de que "No hay alternativa a la abstención", pero si en un arrebato de ultraderecha de Casado, el PP vota sí a la moción, va a ser un espectaculo de verguenza total para quienes voten ¡Si! y los españoles tomaremos nota .

Será el fin del PP, un partido creado por seis Ministros del Caudillo Franco, y así salió lo que salió. La cuestión es "Renovarse o morir" y lamentablemente no parece que Pablo Casado vaya a ser quien lidere la Refundación del PP, en un nuevo partido .

Por lo tanto el PP ha llegado a su "Estación Termini", al final de su trayecto político, donde tienen que apearse los conductores y viajeros de ese tren político, y empezar por otras vías, con otros maquinistas hacia la reconstrucción de un NUEVO PARTIDO.

Así lo creo y así lo digo, salvo error u omisión, para que conste.