El dilema de las redes

La otra noche tuve la ocasión de ver en una de las plataformas más conocidas documental que lleva por título el mismo que mi artículo.

Para una persona como yo bastante activa en redes sociales, debo decir que después de algo más de noventa minutos este documento sin grandes pretensiones cinematográficas pero con mucha carga de reflexión y crítica me dejo bastante en shock.

Que las redes sociales han aportado muchas cosas positivas a nuestras vidas yo creo que estamos de acuerdo quienes las utilizamos: reencuentro de un compañero de colegio que hacía décadas que no sabias nada de él, posibilidad de recuperar fotografías de aquel verano en tu adolescencia que conservaba alguien de tu pandilla, etc..

Pero el Documental comienza rápidamente a poner en tela de juicio las no tan buenas cosas que las RRSS aportan a nuestras vidas€

En primer lugar y sobre todo pensando en los más jóvenes como se analiza la capacidad que las redes adecuadamente diseñadas tiene de incentivar el uso de las mismas ; en ocasiones casi compulsivamente, me atrevería a decir que vemos ejemplos que rozan la adición.

Vaya por delante que el documental podría tener un buen guion y una correcta conducción pero lo que realmente le da credibilidad y por tanto casi imprescindible de ver es que el hilo conductor son testimonios continuos de jóvenes directivos, ingenieros de sistemas, incluso algún fundador de redes sociales de gran éxito mundial que en un momento de su vida son conscientes del monstruo que han creado o están contribuyendo a crear.

Todos los intervinientes en el documental coinciden efectivamente en que algo que fue creado para un propósito en un momento dado por un mal uso del usuario o por reenfoque empresarial acaba pervintiéndose y sacando el lado más dañino o perverso de dichas redes.

Que las redes igual que navegar por internet en cualquier website de éxito nos haga pagar el precio de ser bombardeado con publicidad por el mero hecho de que no haya un precio económico que pagar es algo que ya tenemos asumido.

Pero que las redes estén diseñadas y perfeccionadas en su funcionamiento por expertos en psicología y sociología con el objetivo de modificar nuestros comportamientos incluso anticiparse a estos eso ya debería preocuparnos.

Y es que hay un claim que resume todo :" Cuando tu no pagas por un producto el producto eres tú "

Efectivamente todos nos hemos dejado utilizar en algún momento para navegar libre y gratuitamente y con el tiempo hemos aprendido que las cookies servían para que un anuncio nos persiguiese por cualquier pagina que navegáramos tras haber buscado unas zapatillas de deporte o un viaje .

Pero lo realmente preocupante es que haya toda una inteligencia artificial detrás de estas redes para ofrecernos contenidos diferentes a personas que vivimos en una misma casa y que accedemos a internet o a las RRSS con distinto dispositivo.

Preocupados ahora por el debate de si el Gobierno va a saber donde estamos si nos instalamos la famosa app que sirve para rastrear contactos estrechos con un positivo de COVID parece no importarnos que un famoso buscador de internet ya hace años sepa dónde y con quien estamos en cada momento, incluso pueda deducir si hemos hecho un trayecto en coche o andando y toda esa información la subaste entre marcas publicitarias.

Pues con todo la verdadera revelación de El Dilema de las redes debo confesar que me dejo muy frío porque yo no había caído en el es como las mismas están contribuyendo a bipolarizar la sociedad.

Y es que es cierto hasta la existencia de internet y sobretodo de las Redes Sociales se imagina alguien como podría convocarse una concentración de miles de personas de un día para otro para defender o protestar cualquier decisión pública ?

O como hacer una campaña de recogidas de firmas en apenas horas de miles de firmas para tratar de parar un desahucio o proponer una iniciativa legislativa?

Cuando las redes no existían cada uno de nosotros nos relacionábamos con nuestros amigos, familiares y compañeros de trabajo y te cuidabas bastante de opinar de algunos asuntos. Normalmente sólo hablabas de temas espinosos con quienes sabias que opinaban más o menos como tú.A veces pues si polemizabas en una cena de trabajo de manera distendida no necesariamente sobre política , probablemente sobre equivocaciones arbitrales en fútbol o sobre tal decisión de tu jefe.

La cosa no llegaba a más normalmente .

Las redes sociales han generado la posibilidad de romper esas barrera y que tú opines y debatas con tus amigos o conocidos pero que además irrumpan amigos de tus amigos con opiniones diametralmente opuestas a alas tuyas suscitándose a veces verdaderas polémicas en tu " muro" que en ocasiones tu hacen salir a lidiar €.

Además la falta de filtro en ocasiones hace que determinadas informaciones bien elaboradas pero carentes de veracidad calienten el ambiente dividiendo a la gente de forma radical entre defensores y detractores de cualquier tema con cargas emocionales muy importantes que hacen subir el tono de los debates €

En la política española por ejemplo fenómenos como Podemos o Vox serían difíciles de crear y alimentar en poco tiempo sin la existencia de las redes sociales .

Y en cierto modo recogen ambos partidos las consecuencias de ese desencuentro , de esa bipolarización que nuestra sociedad está experimentando en los ultimas años.

Ya he escrito en alguna ocasión sobre lo positivo que fue para nuestra país en la historia reciente el " viaje al centro" de las fuerzas vivas del tardó franquismos y de la oposición al régimen en el exilio fruto de lo cual hemos vivido más de 30 años de armonía social y crecimiento económico.

La moderación pragmática del comunismo y el socialismo hacia una social democracia homologada y de el conservadurismo hacia una tolerancia de lo diferente nos ha hecho crecer como sociedad , cerramos viejas heridas y mirando al futuro con ilusión de poder dejar a nuestros hijos algo mejor de lo que nuestros padres nos legaron con mucho esfuerzo, tarea está nada fácil.

El Dilema de las Redes asusta en su parte final, y lo estamos viendo en EEUU con los sospechosos actos desproporcionados de agentes de cuerpos policiales como si buscaran la reacción social que están logrando como una suerte de provocación que es preferible no analizar ni quién la auspició ni con qué objetivo .

Cuando la crisis económica se une a una crisis de salud debemos ser más cautelosos e inteligentes emocionalmente que nunca porque las armas las carga el diablo como dice el refranero y sin desvelar el final del documental o trabajamos todos junto por reconstruir lo que nos une, lo que de verdad importa y por tratar de llevar nosotros la madeja de nuestras vidas o probablemente haya alguien con intereses nada limpios diseñando nuestros futuros.