¿Quién la mató?

Quién mató a Viruca es la cuestión en «El desorden que dejas», la última serie española de Netflix que se ha colocado en cabeza de las más vistas desde su estreno hace unos días. La intriga recuerda a la mítica «Twin Peaks» en el planteamiento inicial aunque no estamos en el estado de Washington, sino en un pueblo de Ourense en el que se guardan los secretos entre los vapores de las termas. La fallecida no es, como Laura Palmer, una estudiante de secundaria, es una profesora. Y no investiga el caso, aparentemente un suicidio, un agente especial del FBI sino la sustituta, Raquel, con el fantasma de la muerta encima desde que pisa el instituto compartiendo espacio con los suyos propios y confiriendo a la trama un toque onírico controlado.