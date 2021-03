«Si ya no tienes vida, / si no hay alternativa. / Derecho a la eutanasia es la solución», cantava el grup valencià Disidencia, reivindicant la mort digna; dret que ja és efectiu a Espanya. ‘Condenado a vivir’ i ‘Mi vida es mía’ mostren en clau cinèfila el drama humà d’allargar la vida artificialment. Si ens ajuden a nàixer sense que assentim, per què no ens ajuden a morir si donem permís? L’eutanàsia és un dret constitucionalment legítim, políticament necessari i democràticament oportú. Que la dreta més tronada votara en contra era tan previsible com la nit que segueix al dia. Se’n recorden quan rebutjava el divorci?, puix un vicepresident d’Aznar s’ha divorciat tres voltes. Se’n recorden quan va recórrer al Constitucional el matrimoni igualitari?, puix Rajoy fou testimoni a la boda del seu vicesecretari. Poques voltes encaixa millor el doble discurs d’un partit que manté actituds bipolars que donen per a un tractat de psiquiatria. Com a Dr. Jekyll critica la llei i com a Mr. Hyde se n’aprofita. És la dreta de la doble vida, la doble moral, la doble comptabilitat...

Resulta curiós que els mateixos que últimament s’omplin la boca de «llibertat» aprovaren la llei mordassa. Contradictoris com són prediquen la llibertat, però li la neguen als que volen decidir entre morir o patir una dolorosa agonia. Neguen que disposem de les nostres vides, però assenteixen quan «los nuestros», és a dir, els d’ells, criden a afusellar 26 milions de «fills de puta». Diuen defensar la vida perquè condemnen l’avortament, però apliquen l’eutanàsia en ‘diferit’ —ma que els agrada el concepte!— allargant el dolor a 4000 malalts d’hepatitis C perquè «era molt car» el medicament que els curaria. S’oposen a l’eutanàsia, però a principi de la pandèmia, en Madrid, optaren per l’eugenèsia encoberta privant d’atenció sanitària a milers d’ancians residents. Quan ets un mort en vida pel sofriment i el desenllaç és la ‘Crònica d’una mort anunciada’ que diria García Márquez, tens dret a una mort digna.